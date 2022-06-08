محافظ مطروح يسلم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة هدية من الرئيس السيسى

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء وثيقة التأمين هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة بمطروح وذلك بمدينة العلمين الجديدة بحضور عاطف درويش مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح والمهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وعدد من العمال وممثلي الشركات المنفذة ، وذلك بمنطقة ابراج العلمين الجديدة.

وأكد مدير عام القوى العاملة بمطروح حرص وزارة القوى العاملة برئاسة الدكتور محمد سعفان على المتابعة المستمرة لأحوال العمالة وتحقيق الاستقرار لها مع حصر لبيانات جميع العمالة والعمل على تحسين أوضاعها لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والنفسي لها.

بينما أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعمال مصر الأوفياء وسواعدها الأبية ، مع تواجده بينهم لتسليم هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبنائه العمال المسجلين بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة ، موجها عظيم الشكر والتقدير للعرق والجهد الوفي و الوطنى في البناء والنهوض بالوطن مع تشييد الصروح المعمارية في جميع أنحاء مصر بسواعد ابناءها و فى وقت زمنى قصير وأمام تحدى كبير و ظروف إستثنائية اجتاحت العالم مع جائحة كورونا خلال العامين الماضيين لم تتوقف معها عجلات الإنتاج والتنمية فى مصر.

وأشار إلى أن توزيع وثيقة التأمين اليوم والتى تغطي حالة الوفاة والعجز الكلى والجزئي المستديم.. لا قدر الله .. بما فى ذلك مصاريف العلاج الطبي وغيرها لعدد 8979 بوليصة تأمين في الفترة من أول عام 2022 الى أول عام 2023. تم رفعها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه لكل وثيقة.

وتأتى استمراراً للاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بالأيدى المصرية وبجميع عمال مصر، مع التوجيهات الدائمة والمستمرة برعايتهم الصحية والاجتماعية وتقديم كل الدعم مع الحفاظ على حقوقهم وسلامتهم قبل أي شيء.

ووجه الشكر للدكتور محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة على ما تقدمه الوزارة من خدمات ملموسة لكل أبناء المحافظة سواء بتوفير فرص عمل لائقة، ورعاية العمالة غير المنتظمة داخل كل قطاعات العمل وغيرها، كما تم تقديم شهادات تقدير وتكريم لممثلي عدد من الشركات المنفذة وكذلك لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وقيادات الجهاز ومسئولي العمالة بمديرية القوى العاملة بمطروح.