محافظ مطروح يسلم كرسيا كهربائيا لأحد مواطني ذوي الإعاقة الحركية

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين، أحد مواطنى مدينة الحمام من ذوي الإعاقة الحركية كرسي كهربائى متحرك، استجابة لمطلب المواطن خلال زيارة المحافظ الأخيرة لمدينة الحمام لمساعدته على الحركة والانتقال، بحضور الدكتور محمد يوسف مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بالساحل الشمالي الغربي ووجيه عمارة رئيس مدينة الحمام وذوي المواطن الذي تم توفير كرسي كهربائي متحرك له بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي من خلال الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بالساحل الشمالى الغربي والتي تقوم حاليا بالتنسيق مع المحافظة لحصر ذوى الإعاقة الحركية على مستوى المحافظة لدعم وصيانة الأطراف الصناعية لهم وإعانتهم على الحركة.

من جانبه، وجه المواطن الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي على اهتمامهم ورعايتهم والإسراع في تلبية مطلبه بتوفير كرسي متحرك يعينه على الحركة.

واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه الدكتورة وفاء نعيم مدير المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و الاستاذ فتحى الجمل مستشار الشئون الاجتماعية بالمحافظة، حيث تأتى الزيارة في إطار سعى المركز بالتعاون مع المحافظة للنهوض بالبحوث العلمية في المجال الاجتماعى المتصل بشؤون المجتمع ومقوماته ودراسة المشكلات التى يعانى منها المجتمع المصرى عامة ومطروح خاصة ووضع المقترحات و الحلول لها، مع التعرف على المشكلات الاجتماعية الخاصة بمحافظة مطروح والمساهمة في وضع وتنفيذ الحلول المناسبةبما يتوافق مع طبيعة وتقاليد المحافظة ووضع الحلول الاجتماعية اللازمة والمتاسبة لها على أسس علمية.