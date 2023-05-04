محافظ مطروح يسلم كراسي مجهزة لمصابي ضمور العضلات والقادرون باختلاف

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، بتسليم عدد 4 كراسي سى بي مجهزة لمصابى ضمور العضلات و3 كراسي كهرباء و8 كراسي أخرى لعدد من القادرون باختلاف، إضافة إلى تسليم 25 طرفا صناعيا مهداة من جمعية رسالة الخيرية لعدد من مصابى وذوى الهمم بمطروح، وذلك بجمعية التأهيل الاجتماعى بمرسي مطروح.

جاء ذلكم بحضور المهندس ياسين صالح رئيس فرع جمعية رسالة بمطروح والأستاذة فاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى والأستاذ فتحى الجمل مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعى والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعامر خميس مدير جمعية التأهيل الاجتماعي

وجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود جمعية رسالة ومشاركتها المجتمعية والإنسانية الفاعلة لتوفير مزيد من الخدمات والمشاركة مع المحافظة في تقديم الاجهزة التعويضية كالاطراف الصناعية والكراسي المتحركة لتيسير حركة المصابين والتخفيف عنهم مع اعانتهم على ممارسة حياتهم وانشطتها المختلفة ،موجها الشكر لجميع اعضائها والمشاركين في القافلة من جمعية رسالة بفيصل.

كما تفقد محافظ مطروح اعمال تركيب الأطراف الصناعية لعدد من الحالات والاطمئنان على توفيرها للراحة وملائمتها لحركتهم.

وأكد محافظ مطروح على التواصل المستمر لتقديم مزيد من الرعاية والخدمات مع امكانية التنسيق مع مصنع الأطراف الصناعية بمطروح التابع لوزارة التعاون الدولي لتحقيق مزيد من الاستفادة وتيسير الحصول على الأطراف الصناعية للحالات.

كما أكد تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية ،وموجها للتنسيق بين مديرية الصحة وجمعية التأهيل بشأن توفير اخصائى تخاطب ،وكذلك سمعيات بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بشان عدد من حالات ذوى الهمم القادرون بإختلاف داخل الجمعية، مشيدا بجهود مركز رعاية مرضي التخاطب بمديرية الشباب والرياضة وكذلك مركز التوحد في تقديم الرعاية للحالات المريضة مع تحقيق تقدم كبير في العديد من الحالات وتخفيف معاناة ومشقة السفر للمرضى وذويهم لتلقي العلاج خارح مطروح.

ووافق محافظ مطروح على توجيه اتوبيس للقاهرة لنقل حالات الأطراف الصناعية فوق الركبة لعمل المقاسات اللازمة بالتنسيق مع جمعية رسالة ومديرية التضامن الاجتماعي.