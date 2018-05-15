محافظ مطروح يسلم عقود وحدات سكنية مجانية لأهالى الطابية

أبو زيد: بتطوير الطابية ستكون مطروح خالية من العشوائيات معتز محمودتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المناطق العشوائية وإيمانا من المحافظة بحق أبنائها العيش فى مستوى لائق.قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بتسليم عدد من أهالى منطقة الطابية عقود تخصيص لكل اسرة وحدة سكنية على مساحة 125

أبو زيد: بتطوير الطابية ستكون مطروح خالية من العشوائيات

معتز محمود

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المناطق العشوائية وإيمانا من المحافظة بحق أبنائها العيش فى مستوى لائق.

قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بتسليم عدد من أهالى منطقة الطابية عقود تخصيص لكل اسرة وحدة سكنية على مساحة 125 مترا بالمجان تقام فى نفس المكان بعد تطويرها من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الاسكان مع التوجية بتحمل المحافظة القيمة الايجارية فى شقة مناسبة خلال فترة انشاء الوحدات السكنية.

واكد المحافظ أن المحافظة تثمن دور أبنائها وإدراكهم لاهمية تطوير مطروح وتوفير حياة كريمة لهم مع تقدير لجهودهم فى خدمة الدولة.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة لكل اسرة مصرية، خاصة مع القضاء على العشوائيات بما يتيح توفير الخدمات الرئيسية والبنية التحتية مع القضاء على أى أخطار قد يتعرض لها السكان، مع تقسيم الشوارع ومد المرافق والسماح لوصول كل الخدمات اليهم لاسيما فى حالة الطوارئ كسيارات الإسعاف والإطفاء.

وقدم أهالى منطقة الطابية الشكر لمحافظ مطروح على أعمال التطوير التى تتم على أرض المحافظة وتوفير سكن ملائم لهم مع الشكر للأجهزة التنفيذية والأمنية المعاونة.