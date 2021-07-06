محافظ مطروح يسلم شهادة أعمال الدورة التدريبية في مجال نظم المعلومات الجغرافية

مؤكدًا أهمية التدريب الجيد مع تحقيق أقصى استفادة وتنظيم مزيد من هذه الدورات، مع أهميتها فى تسهيل توفير قاعدة البيانات الجغرافية الصحيحة

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، نهاية أعمال الدورة التدريبية في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS، بحضور عدد 2 عضو مختص من كل مركز بمراكز المحافظة، بإجمالي 16 عضوًا، خلال الفترة من الأحد 4 يوليو حتى الثلاثاء 6 يوليو، وحاضر فيها المهندس حسام الدين أحمد حنفى مدير المتغيرات المكانية بالمحافظة، ونُظمت بقاعة التدريب بمكتبة مصر العامة.

حيث سلَّم محافظ مطروح شهادة نهاية التدريب للمشاركين، مؤكدًا أهمية التدريب الجيد مع تحقيق أقصى استفادة وتنظيم مزيد من هذه الدورات، مع أهميتها فى تسهيل توفير قاعدة البيانات الجغرافية الصحيحة، والتى تتواكب مع التطورات التكنولوجية وحوكمة أصول الدولة، وخاصة التحول الرقمى ومنظومة حصر أراضي ومنشآت الدولة وأجهزتها والأصول غيرالمستغَلّة وغيرها.

كما تفقّد محافظ مطروح قاعات التدريب بمكتبة مصر العامة وتدريب الأطفال على الحاسب الآلي وتعريفهم به، مشيدًا بأهميتها لتعريف النشء الجديد بتطورات العصر.

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خطة عمل القوافل العلاجية المتنقلة لمديرية الصحة بالمحافظة، لمدة ستة أشهر؛ تبدأ من شهر يوليو الحالي حتى نهاية العام فى ديسمبر 2021.

وتغطي هذه القوافل جميع المناطق الاكثر احتياجًا بكل مراكز المحافظة الثمانية، وأكد محافظ مطروح تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات لإنجاح عمل القوافل والوصول للمستهدف.

ووجّه بضرورة الإعلان عن خطة العمل في جميع وسائل الإعلام وإذاعة مطروح الإقليمية؛ لتعريف المواطنين بمواعيدها وأماكن تواجدها؛ لتحقيق الاستفادة المرجوّة منها.

وأشار محافظ مطروح إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتشمل إجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم العلاج بالمجان والوصول لجميع المواطنين بالمحافظة بجميع القرى والتجمعات فى قلب الصحراء من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي مطروح.