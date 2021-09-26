محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي «تل العيس» بمدينة العلمين

فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع أهالي مطروح وبحث مشاكلهم ومطالبهم

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد مع عدد من أهالي قرية تل العيس بمدينة العلمين بحضور النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ والنائب رزق جالي وجمال الشورى وحسن أبو قديرة أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع أهالي مطروح وبحث مشاكلهم ومطالبهم ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والقومية التى تقيمها الدولة بمدينة العلمين.

وأكد محافظ مطروح حرص الدولة على تحقيق المصلحة والمنفعة العامة مع الحفاظ على حق المواطنين وعدم المساس بحقوقهم وتأكيد القيادة السياسية أنه لن يضار أي مواطن مع إقامة تلك المشروعات القومية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المنشودة ومستقبل افضل للوطن.

كما استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس السبت عددا من شباب قرية الرويسات بالحمام، قي اطار التواصل المستمرمع أبناء المحافظة والاستماع لمطالبهم، مؤكدا على بحث كافة المطالب وتلبيتها تيسيرا على أهالى القرية، مشيداً بجهود المشاركة المجتمعية ومساهمة الأهالى فى تنفيذ عددا من المقترحات بما يعود بمزيد من النفع عليهم.

حيث وجه محافظ مطروح بدراسة مقترح رصف الطريق القبلى الواصل بين القرية ومدينة الحمام بالخطة القادمة بطول 9 كم للتيسير على الأهالى حركة المواصلات الى القرية، كذلك دراسة إمكانية إقامة فصول ثانوى بمدرسة القرية للتعليم الأساسى تخفيفا عن أبناء القرية السفر للمدرسة الثانوى بالحمام وتقليل عدد الكثافة ومنع التسرب من التعليم

كما وجه محافظ مطروح لمجلس مدينة الحمام بتوجيه سيارة تجميع القمامة يومى الاحد والاربعاء من كل أسبوع .

وكذلك توفير 10 كشافات لإنارة طريق المقابر بقرية الرويسات ، ومراجعة موقف تشغيل جمعية تنمية المجتمع المحلى بالقرية مع مديرية التضامن الاجتماعى، والتنسيق مع شركات المحمول لإقامة برج لتقوية الاتصال داخل القرية والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى لاستقرار تواجد طبيب بالوحدة البيطرية بالقرية ،

كما وجه لمديرية الشئون الصحية بمراجعة موقف انتظام الاطباء بالوحدة وتحقيق الاستقرار بما يعود على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للاهالى بالقرية.