محافظ مطروح يستمع لشكاوى المواطنين

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع عدد من المواطنين خلال لقاء خدمة المواطنين الدوري والاستماع عن قرب لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم، حرصا على التواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين وتقديم مزيد من الخدمات والدعم اللازم للحالات الملحة لتحقيق المزيد من الاستقرار والحياة الكريمة لهم، وذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وتابع جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من 21 اكتوبر وحتى ١٥ نوفمبر الجاري، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية منها مساعدات علا ج مع تكفل المحافظة بنفقات علاج بمستشفيات خارج المحافظة لعدد من الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين ، بإجمالي بمبلغ 311.2 ألف جنيه، بالإضافة إلى مساعدات مالية وعلاجية متنوعة ومصاريف دراسية استفادة منها عدد 29 مواطنا من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة بجانب الاستجابة وتلبية عدد 2304 من إجمالي 2336 من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى بنسبة تنفيذ 99%.

وخلال الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى ورد الجهة المختصة وجه محافظ مطروح لمجلس مدينة مرسى مطروح بتكثيف أعمال النظافة بمنطقة عزبة العجارمة ومتابعة شركة مياه الشرب لاستقرار ضخ المياه بالمنطقة، مع متابعة ادارة التخطيط لخطة الرصف بها للتيسير على المواطنين، ووجه المحافظ خلال اللقاء بمخاطبة الأمانات الطبية المتخصصة بشان طلب فنى أشعة لانتدابه لمطروح،

وأوضح محافظ مطروح انه تم ادراج ٣٠ قرية و٧ تجمعات ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة مع توفير كافة الخدمات والبنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة ردا على طلبات عدد من المواطنين بمناطق تجمع أبناء الشيخ سعد جنوب مطروح ،وتجمع رشيد والدبابسة بمنطقة وادى الرمل مع متابعة استقرار التيار الكهربي .

كما وافق محافظ مطروح على نقل مدرسة من سيوة لمطروح ، وأخرى من الضبعة لمطروح نظرا لظروفهما الصحية والاجتماعية، ومعلمة اخرى إلى محافظة كفر الشيخ، وندب عام واحد فقط لمدرس إلى محافظة الغربية لحين توفيق أوضاعه مراعاة لظروفه .