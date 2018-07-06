محافظ مطروح يستقبل وفد لجنة السياحة والطيران المدنى

الوفد يتفقد مكتبة مصر العامة بمطروح معتز محموداستقبل اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، وفد لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان المصرى، برئاسة النائب محمد عبده، عضو اللجنة، خلال زيارتها الحالية لمحافظة مطروح؛ للاطلاع على جهود تطوير التنمية السياحية بالمحافظةحيث تفقّد وفد اللجنة

الوفد يتفقد مكتبة مصر العامة بمطروح





معتز محمود

استقبل اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، وفد لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان المصرى، برئاسة النائب محمد عبده، عضو اللجنة، خلال زيارتها الحالية لمحافظة مطروح؛ للاطلاع على جهود تطوير التنمية السياحية بالمحافظة

حيث تفقّد وفد اللجنة لمكتبة مصر العامة بمطروح وأشادوا بمدى المستويين الحضارى والهندسى للمكتبة مع ما تحتويه من متحف لتراث مطروح وقاعات تعليمية وتدريبية ومكتبة تثقيفية لخدمة أبناء المحافظة.

كما تم عقد مؤتمر بمكتبة مصر العامة بمطروح، بحضور اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، وكل من النائب سليمان فضل العميرى ومهدى العمدة عن أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح وممثلى عمد ومشايخ وعواقل وحكماء والمرأة والأزهر والكنيسة بالمحافظة، استعرض فيه جهود محافظة مطروح فى تحقيق التنمية بكل القطاعات التنموية

ورحب المتحدثون بزيارة وفد لجنة السياحة والطيران المدنى لمطروح مع تأكيد أهمية تلك الزيارة للمحافظة الساحلية السياحية مع ما تشهده من نهضة تنموية فى كل المجالات.

من جانبه رحب اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بوفد لجنة السياحة والطيران المدنى البرلمان المصرى خلال زيارتهم لمطروح، مع تأكيد أهمية قطاع السياحة وما تمثله بمصر من أهمية اجتماعية واقتصادية يتوقف عليها حال كثير من اقتصادات السوق والدخل القومى وحياة المواطنين، ومع ما اكتسبته كواحدة من أهم القطاعات الاقتصادية تأثيرًا في العالم.

وأشار إلى أن مطروح بما حباها الله من إمكانيات ومقومات سياحية، وكنوز وخيرات بين بيئة شاطئية ساحلية، وبيئة صحراوية، وزراعية وعيون مياه طبيعية متدفقة.. وغيرها، مع التنوع السياحى، سواء سياحة علاجية أو بيئية أو ترفيهية أو تاريخية.

ولفت محافظ مطروح إلى عدة جهود قامت بها المحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية من أجل التنمية السياحية، ومنها نجاح مطروح خلال مؤتمرها الاقتصادى الدولى الأول فى أكتوبر 2015 فى جذب عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والتعاقد عليها.. خاصة فى المجال السياحي ضمن حزمة مشروعات اقتصادية بتكلفة 140 مليار جنيه.