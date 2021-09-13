محافظ مطروح يستقبل وفد شركة إيني للبترول لبحث سبل التعاون والمشاركة المجتمعية

رحّب محافظ مطروح بزيارة وفد شركة إينى للبترول ومسئولي وزارة البترول مع التطلع لمزيد من التعاون والمشاركة فى خدمة المجتمع المحلي بمطروح بما يعود بمزيد من النفع على الأهالي

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفد شركة إينى للبترول، برئاسة البرتو ماركو مدير المشروعات المجتمعية ومسئولى وزارة البترول، وذلك فى إطار بحث التعاون ومشاركة الشركة فى الجهود المجتمعية وتوفير مزيد من المشروعات الخدمية والتنموية لأهالى مطروح، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية.

وأوضح مسئولو الشركة أنها تعمل فى مصر منذ عام 1954 وبالصحراء الغربية منذ عام 1978، وقامت بجهود المشاركة المجتمعية عقب العمل بحقل ظفر، مع إقامة عدد من المشروعات المجتمعية والخِدمية بمحافظة بورسعيد،

وجارٍ التنسيق والتعاون حاليًّا مع محافظة مطروح، مع حصر وتحديد المطالب والاحتياجات الأساسية التى يمكن أن تسهم الشركة فى توفيرها للمجتمع المحلي بمطروح خاصة، بالقرى والتجمعات، وتحديد أولوياتها لسرعة التنفيذ مع توفير خدمات مستدامة بما يتوافق مع احتياجات المحافظة ويمكن تقديمها لخدمة المجتمع المحلى.

بينما رحّب محافظ مطروح بزيارة وفد شركة إينى للبترول ومسئولي وزارة البترول مع التطلع لمزيد من التعاون والمشاركة فى خدمة المجتمع المحلي بمطروح بما يعود بمزيد من النفع على الأهالي.

وأشار إلى عدد من الموضوعات المقترحة، والتى يمكن المشاركة فيها مع المحافظة؛ ومنها تطوير قسم البترول فى المدرسة الفنية الصناعية بمطروح، وإقامة مدرسة للتمريض لخدمة المستشفيات، وإنشاء مزيد من خزانات تجميع مياه الأمطار بالتجمعات الصحراوية ليستفيد المواطن والزراعات،

وإنشاء محطات تحلية للمياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية البعيدة عن مصدر الكهرباء مع تحديد المواقع، وتطوير عدد من مراكز الشباب وغيرها من المشروعات فى مجالات التعليم والشباب والرياضة والزراعة وغيرها.

ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر للمهندس طارق الملا، وزير البترول، على تعاون الوزارة المستمر مع محافظة مطروح.