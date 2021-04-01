محافظ مطروح يستقبل وفد القنصلية السعودية بالإسكندرية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم الخميس وفد القنصلية السعودية بالإسكندرية ، والذي يضم زياد العتيبى مدير المراسم والعلاقات بالقنصلية ونائبه محسن العنزى ، بحضور الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والحاج جمعة بدر .

جاء ذلك خلال زيارة الوفد السعودى للمحافظة وإهداء عدد 50 كرتونة مصاحف ، بأحجام مختلفة ( بنحو 2000 مصحف ) إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمملكة العربية السعودية سيتم توزيعها من خلال مديرية الأوقاف والأزهر على المساجد والمعاهد الأزهرية بالمحافظة .

ووجه محافظ مطروح الشكر للقنصلية السعودية على الهدية التى يفخر بها جميع أبناء مطروح خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم وأثرها مع الروح الإيمانية خلال الشهر الفضيل ، مؤكداً على عمق التعاون بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية .

وفى سياق آخر عقد مجلس جامعة مطروح اجتماعه الـ 35 بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و الاستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة والدكتور صلاح عسران نائب رئيس الجامعة لتنمية المجتمع وعمداء كليات جامعة مطروح حيث تم الوقوف دقيقة حدادا على الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، فقيد مصر وصاحب اليد البيضاء والتاريخ الوطنى المشرف داعين الله له بالمغفرة والرحمة.

كما أشاد مجلس الجامعة بالملحمة الوطنية للقيادة السياسية وأبناء مصر المخلصين فى التعامل مع السفينة الجانحة بقناة السويس بكل إصرار وعزيمة وبامكانيات وطنية استطاعت تجاوزها والتى أبهرت العالم .