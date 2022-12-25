محافظ مطروح يستقبل نقيب الأطباء البيطريين لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه اليوم الأحد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين بمصر، والوفد المرافق له بحضور الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح والدكتورة زينب السنينى نقيب البيطريين بمطروح والدكتورة إيمان خليفة عميد كلية الطب البيطرى بجامعة مطروح.

تناول اللقاء بحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والنقابة لتقديم أفضل الخدمات للأطباء البيطريين وللحفاظ على الثروة الحيوانية والعمل على زيادتها.

ورحب محافظ مطروح بنقيب أطباء مصر على أرض محافظة مطروح فى إطار زيارته للمشاركة فى المؤتمر العلمى الثانى لكلية الطب البيطرى بجامعة مطروح تحت عنوان تحديات الطب البيطرى المصاعب والحلول، مؤكدا تقديم الدعم للمؤتمر للخروج بتوصيات فعالة لتنمية الثروة الحيوانية.

كما تطرق اللقاء بحث كافة المشاكل التى تواجه تنمية الثروة الحيوانية وجهود المحافظة لسد العجز فى إعداد الأطباء بالوحدات البيطرية بمدن ومراكز المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمربين .

وأكد محافظ مطروح على حرص المحافظة على تقديم كافة الدعم والتعاون مع كافة الجهات المعنية لخدمة هذا الملف نظرا لأن 70%من أبناء المحافظة يعملون على الرعى والزراعة لتحقيق أقصى استفادة لأهالى المحافظة.