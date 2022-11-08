محافظ مطروح يستقبل نائبين من تنسيقية شباب الأحزاب لمتابعة مبادرة الحوار الوطني

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء كلا من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحضور النائب حسن أبو قديره عضو مجلس النواب .

وتناول اللقاء مع محافظ مطروح أهمية المبادرة الوطنية للحوار الوطنى والتواصل مع النخبة والمواطنين في جميع المحافظات للتعرف على الاراء المختلفة تحقيقا للمشاركة والتواصل الفاعل مع الاستماع والرصد والتحليل والتعقيب لكافة الاراء المطروحة ، مع عرض الخطط الخاصة بمناقشات الحوار الوطنى بكل محافظة.

كذلك التأكيد عل أهمية تكاتف الجهود التنفيذية والشعبية في التفاعل مع المواطنين مع ضرورة الثقيف والتوعية والحوار مع الشباب بما يجرى على أرض الواقع من جهود ومشروعات تنموية جديدة بكافة محافظات الجمهورية سواء مدن جديدة ومحاور وطرق تنموية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وصولا الى كافة القرى والتجمعات سواء بمحافظات الصعيد والدلتا وغيرها.