محافظ مطروح يستقبل مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي

تنفيذ اليوم الأول من البرنامج التدريبي الذي تُعده وزارة السياحة والآثار للعاملين بالقطاع السياحي والأثري بواحة سيوة

أستقبل اللواء خالد شعيب- محافظ مطروح الدكتور محمد أحمد يوسف مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي حيث تم خلال اللقاء مناقشة الآليات التنفيذية لتطوير منظومة الأطراف الصناعية ، بالإضافة الى تعظيم الاستفادة من مركز الأطراف الصناعية بمطروح التابع للأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي والجاري تطويره وتوسيع نطاق عمله ليشمل تقديـم الخدمـة للأشخـاص ذوي الإعاقـة الحركيـة وفقًا لضوابط قانونية وفنية ووفقا لما ستنتهي إليه اللجنة الفنية المشكلة من جهات الإختصاص بالدولة من توصيات خاصة بمنظومة الأطراف الصناعية

و وجه محافظ مطروح الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لما توليه من إهتمام بمحافظة مطروح مع التنسيق والتعاون الدائم

وإشار إلى تشكيل لجنة تحت اشراف اللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة وبرئاسة د محمد يوسف وعضوية ممثلى مجلس العمد والمشايخ و رؤساء المدن والمراكز ومديري عددا الادارات والمديريات والجهات المعنية لوضع الاليات التنفيذية للحصر وخطة العمل المستقبلية .

وفى سياق أخر وتحت رعاية الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار والسيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تم تنفيذ اليوم الأول من البرنامج التدريبي الذي تُعده وزارة السياحة والآثار للعاملين بالقطاع السياحي والأثري بواحة سيوة ويستمر ليومين بالتنسيق مع جامعة مطروح – كلية السياحة والفنادق و محافظة مطروح بحضور 40 متدرب من العاملين بالقطاع السياحى بسيوة بقاعة مركز الصناعات الحرفية بسيوة بهدف صقل مهاراتهم في التعامل مع زائري الواحة سواء السياحة الداخلية او الخارجية