محافظ مطروح يستقبل قافلة مواد غذائية من التحالف الوطنى للعمل الأهلي

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين، قافلة مواد غذائية من التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموى والتى تضم 1350 كرتونة مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر إحتياجا بمراكز برانى والنجيلة وسيوة استكمالا لمبادرة كتف في كتف وبروتكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطنى بالمحافظات المصرية

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وذلك بحضور المهندس حسين السينى السكرتير العام المساعد والدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة .

ووجه محافظ مطروح لكافة الجهات المعنية بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام القافلة وإزالة أي عقبات للوصول للدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى ومجالس المدن الثلاثة .

وثمن المحافظ دور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في تنفيذ مبادرات لمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات للأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية وتوفير حياة كريمة لهم.