محافظ مطروح يستقبل عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم الأحد، بمكتبه الدكتور جمال هاشم عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وفروعه، والدكتور عصام سيد فرج خليفة، وكيل المعهد لشئون البيئة، والدكتور سيد هارون جمعة عميد فرع المعهد التكنولوجي فرع مرسى مطروح، والدكتور سيد إبراهيم مدير العلاقات العامة بالمعهد بمطروح .

جاء ذلك في إطار استكمال تنفيذ برتوكول التعاون بين المحافظة والمعهد لمدة 3 سنوات مع أعمال تأهيل المعهد لتحقيق الاستقرار لأبناء مطروح الملتحقين بالمعهد بدلًا من السفر إلى فروعه خارج المحافظة.

وجه محافظ مطروح للمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بالانتهاء من مقايسة رفع كفاءة مبانى المعهد بمطروح،

كما وجه بالتنسيق مع أسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح لاستغلال قاعات المكتبة لطلاب المعهد خلال الفصل الدراسي الثانى مع بدء أعمال رفع كفاءة و تطوير مبنى المعهد بمطروح وتيسيرًا على طلاب المعهد أبناء المحافظة.

يأتى ذلك إطار التعاون بين محافظة مطروح والمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان في المجالات الاجتماعية والتنموية والتعليمية الهادفة الى الارتقاء بالمستوى التعليمي لأبناء المحافظة وتحسين جودة ومهارات الخريجين بالاضافة إلى إعداد المعهد التكنولوجى برامج تدريبية في مجالات الحاسب الآلي واللغات بأسعار مخفضة للخريجين ومجانا لطلاب المدارس.