محافظ مطروح يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد المستشار سعيد عثمان رئيس هيئة قضايا الدولة وعددا من مستشاري الهيئة بمطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومى لمحافظة مطروح .

وقدم رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح درع الهيئة لمحافظ مطروح تقديرا لدروره في تنمية المحافظة والحفاظ على الاستقرار المجتمع والتعاون والدعم لجميع الجهود القضائية بالمحافظة حرصا على المال العام وممتلكات الدولة.

كما تم تكريم اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لجهود تعاون أجهزة المحافظة مع هيئة قضايا الدولة.

وأشاد محافظ مطروح بدور هيئة قضايا كهيئة قضائية عريقة ودورها في الحفاظ على ممتلكات وحقوق الدولة.