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محافظ مطروح يستقبل رئيس مطابع الأميرية لبحث استغلال التقنيات التكنولوجية

تم استعراض تطوير الهيئة للأدوات التى تساعد في تحسين أداء وآليات العمل الإدارى
معتز محمود 4:30 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 4:30 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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استقبل خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أشرف إمام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، والوفد المرافق، بحضور عمر مجاور، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة .

وتم استعراض تطوير الهيئة للأدوات التى تساعد في تحسين أداء وآليات العمل الإدارى مع استغلال التقنيات التكنولوجية في استحداث الأدوات اللازمة التى تيسر سبل العمل فنيا وإداريا، بما لا يسمح بأي تداخل، والحفاظ على خصوصية المكاتبات ومخاطبات العمل .

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ووجه محافظ مطروح بعقد اجتماع مع وفد الهيئة، بحضور جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، لعرض آليات التطوير المتاحة وكيفية تحقيق أقصي استفادة لتحسين وتيسير إجراءات العمل فنيا وإداريا مع تقديم الشكر لرئيس هيئة المطابع الأميرية على جهود الهيئة وحرصها على الاطلاع على كل جديد، والتواصل مع مختلف الجهات من أجل تطوير أداء ومنظومة العمل الإدارى.

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كما استقبل محافظ مطروح مساء الإثنين، طارق مسعد، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، مقدما له التهنئة لتوليه مهام عمله الجديد بمطروح، ومتمنيا له كل التوفيق.

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بقلم معتز محمود

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