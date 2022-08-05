محافظ مطروح يستقبل النقيب العام للزارعيين ومدير مكتب أكساد في القاهرة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزارعيين ومدير مكتب أكساد في القاهرة خلال زيارته للمحافظة بحضور المهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية بالمحافظة ونقيب الزراعيين بمطروح.

وتناول اللقاء أهمية التعاون المستمر لنقابة الزراعيين والدعم بخبرائها واستشاريها مع محافظة مطروح والجهات الزراعية المعنية بها كمركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة والجمعيات الزراعية وغيرها لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والمنشودة بمحافظة مطروح.

إضافة إلى تقديم كل الاستشارات الفنية والآراء والمقترحات بالتوازى مع أهمية مشاركة المجتمع المحلى والجمعيات الأهلية ومشاركتهم فى مشروعات التنمية الزراعية بمطروح وتحديد الاحتياجات والمطالب اللازمة للاستفادة بآرائهم أسوة بالنماذج الناجحة فى المشاركة المجتمعية في تحديد الاحتياجات لمشروعات التنمية بمطروح كمبادرة حياة كريمة ومقترح قانون المراعى الطبيعية بالمحافظة، مع أهمية تقديم كافة التيسيرات للمزراعين كضرورة الدعم المبكر بتقاوى القمح والشعير ذات جودة تتلاءم مع طبيعة مناخ وتربة المحافظة وتحقق إنتاجية عالية.

وأشار اللقاء إلى جهود المحافظة فى مواجهة ندرة المياه والتى تستقبل معدلات أمطار محدودة تصل إلى 100 ملي متر في السنة فقط ورغم قلتها فإن جهود الدولة والمحافظة تستخدمها كنموذج للتحدى والإنتاج الزراعى، خاصة مع طبيعة المحافظة الساحلية الصحراوية الممتدة إلى 400 كم عمقا فى الصحراء كنموذج للمناطق الجافة وشبه الجافة وتحتاج لمزيد من الدعم فى إقامة السدود والآبار لحصاد مياه الأمطار ودعم المزارعين والمربين للثروة الحيوانية.

ومتابعة أثر التغيرات المناخية والاستفادة منها مع تقديم مزيد من المقترحات لزيادة المخزون المائي من مياه الأمطار لتنمية المناطق الجافة بها، بما يعمل على الحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية و تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات بمطروح.

كما تم اقتراح إنشاء صندوق للجفاف وتوجيه الجهات البحثية والمعنية بالمحافظة بدراسة المقترح وآليات تنفيذه وتدبير الموارد المالية لهذا الصندوق لدعم صغار المزارعين في سنوات الجفاف ويأتي ضمن مبادرات محافظة مطروح في التكييف والتخفيف من أثر التغييرات المناخية على قطاع الزراعة في المحافظة.

كما تم اقتراح عقد منتدى للتغيرات المناخية خلال سبتمبر القادم عن النماذج التطبيقية المنفذه بالمحافظة للتكيف مع التغييرات المناخية كما تم التحدث عن بعض الأنشطة التي ينفذها الأكساد في المحافظة.