محافظ مطروح يستقبل المهنئين بالعيد بالخيمة البدوية

معتز محمود استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الجمعة في الخيمة البدوية المهنئين وتبادل معهم التهاني مع جموع المواطنين، متمنياً لشعب مطروح ومصرنا الغالية أن يعمها السلام والوئام والمحبة والوفاق الوطني وأكد المحافظ على أهمية التلاحم بين جميع أجهزة الدولة تنفيذية وأمنية وشعبية لتقديم خدمات

معتز محمود

استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الجمعة في الخيمة البدوية المهنئين وتبادل معهم التهاني مع جموع المواطنين، متمنياً لشعب مطروح ومصرنا الغالية أن يعمها السلام والوئام والمحبة والوفاق الوطني

وأكد المحافظ على أهمية التلاحم بين جميع أجهزة الدولة تنفيذية وأمنية وشعبية لتقديم خدمات مميزة للمواطنين والارتقاء بالمحافظة بهدف تحقيق التنمية الشاملة و وضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية .

جاء ذلك بعد أداء اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التنعيم بمدينة مرسي مطروح يرافقه اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والأستاذ السيد الإمام السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وتناولت خطبة العيد التى ألقاها فضيلة الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بمطروح فضل ذلك اليوم فى حياة المسلمين وأهمية أن يقوم جميع المسلمين بالتمسك بدينهم وتوحيد كلمتهم ضد أعداء الوطن للنهوض بمصرنا الحبيبة .