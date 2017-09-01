محافظ مطروح يستقبل المهنئين بالأضحى فى الديوان العام

معتز محمود: أدي اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، صلاة عيد الأضحي بمسجد التنعيم بمدينة مرسي مطروح، يرافقه اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والسيد الإمام السكرتير العام، والمهندس علاء عبد الشكور، السكرتير العام المساعد، و محمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح، والقيادات الأمنية والتنفي

معتز محمود:

أدي اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، صلاة عيد الأضحي بمسجد التنعيم بمدينة مرسي مطروح، يرافقه اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والسيد الإمام السكرتير العام، والمهندس علاء عبد الشكور، السكرتير العام المساعد، و محمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وتناولت خطبة العيد التى ألقاها فضيلة الشيخ عبد اللاه الجنيزي إمام مسجد التنعيم فضل ذلك اليوم فى حياة المسلمين وأهمية أن يقوم جميع المسلمين بالتمسك بدينهم وتوحيد كلمتهم ضد أعداء الوطن للنهوض بمصرنا الحبيبة .

ثم توجه المحافظ إلي الديوان العام عقب صلاة العيد، لاستقبال المهنئين وتبادل معهم التهاني والتقاط الصور التذكارية مع الأطفال، وتقديم العيدية لهم متمنياً لشعب مطروح ومصرنا الغالية أن يعمها السلام والوئام والمحبة والوفاق الوطني

وأكد المحافظ أهمية التلاحم بين جميع أجهزة الدولة تنفيذية وأمنية وشعبية لتقديم خدمات مميزة للمواطنين والارتقاء بالمحافظة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة و وضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية .