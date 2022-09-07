محافظ مطروح يستقبل القافلة الدعوية لمركز الإمام الأشعري التابع للأزهر الشريف

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، القافلة الدعوية لمركز الإمام الأشعري، التابع للأزهر الشريف، بحضور الأستاذ الدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح العوارى رئيس مركز الأشعري، والدكتور محمد يسرى جعفر نائب رئيس المركز، والشيخ عبد الحكيم سلطان إمام الوعظ بمنطقة مطروح الأزهرية.

جاء ذلك خلال زيارة القافلة لمطروح، في الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر الحالي؛ لإلقاء محاضرات وندوات لمدرِّسي المواد الشرعية على مستوى المحافظة

تضمَّن برنامج القافلة لقاءاتٍ مع الوعاظ ومحاضرات عن تصحيح المفاهيم المغلوطة، وكيفية التعامل مع مناهج الدراسة من خلال الكتب المقررة.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأزهر الشريف وجميع العاملين به،

مع الاهتمام بمحافظة مطروح وتوجه القافلة الدعوية من علماء ومشايخ الأزهر الشريف مع الدعوة الوسطية السمحة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، في إطار الاهتمام بتنمية الوعي مع الحرص على الوصول بالقوافل الدعوية إلى جميع المناطق.