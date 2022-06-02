محافظ مطروح يستقبل أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من بولندا

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من بولندا إلى مطار مرسى مطروح الدولي تحمل على متنها 156 سائحا بولنديا بعد عودة السياحة البولندية بعد توقف منذ عام 2013 في إطار بدء تدفق السياحة الأجنبية على مطروح مع بدء الموسم السياحي لعام 2022.

ورحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة كما تم استقبالهم والترحيب بهم بحضور اللواء مجدى حسين مدير مطار مرسي مطروح الدولي، مع تقديم الورود والشيكولاته من خلال مطار مرسي مطروح الدولي ، بالاضافة إلى التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة وصولهم وتسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

كما قام مطار مرسي مطروح الدولي خلال الاستقبال برش المياه أمام أول طائرة ضمن طقوس المطارات حول العالم عند استقبال طائرة جديدة، تقوم بأول رحلة للمطار، وتم استقبال هذه الطائرة باستخدام خراطيم المياه القوية، ورش المياه على شكل قوس كبير، يحيط بالطائرة، عند هبوطها أرض المطار ، بالاضافة لتنظيم احتفالية فنية قدمتها فرقه مطروح للفنون الشعبية بالتنسيق مع مديرية الثقافة .

تضمنت الاحتفالية عروض فلكلورية وأغاني تراثية وعروض تنورة نالت استحسان السائحين بصورة كبيرة الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الاغانى. واهداء البرشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة السياحة بالمحافظة.

وأشار محافظ مطروح إلى استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الاوروبية حيث استقبل مطار مرسي مطروح الدولي أول أمس الثلاثاء، رحلة طيران شارتر من إيطاليا على متنها 186 سائحا ايطاليا على ان تتوالى الرحلات طوال موسم الصيف ، مع التأكيد على أهمية تنوع الاسواق المصدرة للسياحة الاجنبية لمطروح وتحقيق الرواج السياحي بالمحافظه ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى.