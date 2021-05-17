الإسكندرية

محافظ مطروح يستقبل أولى رحلات طائرات الشارتر السياحية

قادمة من رومانيا على متنها 29 سائحًا
معتز محمود 4:08 م, الأثنين, 17 مايو 21 4:08 م, الأثنين, 17 مايو 21

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمطار مرسى مطروح الدولى أولى رحلات طائرات الشارتر السياحية لمحافظة مطروح، القادمة من رومانيا على متنها 29 سائحا من مديرى وممثلى وأصحاب كبرى الشركات السياحية ، وسط حفاوة وترحيب.

يأتى ذلك مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بمطروح.

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كما قامت الإدارة العامة للسياحة والمصايف باستقبال الوفد السياحى بالورود وتقديم البروشورات السياحية عن أهم المعالم السياحية والأثرية بمدن محافظة مطروح باللغات الأجنبية، خاصة الانجليزية.

ورحب محافظ مطروح بأولى رحلات الشارتر لمطروح، مؤكداً أنها بشرة خير لأهالى المحافظة مع بدء حركة السياحة الخارجية، وما له من عائد اقتصادى وترويج سياحى للمحافظة بما تتمتع به من شواطئ ومعالم سياحية جذابة، وما تمتع به مصر من الأمن والأمان.

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وأشار إلى أنه تم إعداد برنامج للوفد السياحى لزيارة أهم معالم مطروح خاصة الشواطئ والمعالم السياحية الشهيرة بمدينة مرسى مطروح و زيارة لمدينتى العلمين وسيوة.

ومن المنتظر استقبال مزيد من الرحلات لمرسى مطروح قريبًا خاصة من أوكرانيا وايطاليا.

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بقلم معتز محمود

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