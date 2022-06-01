محافظ مطروح يستقبل أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء علاء عابد والوفد المرافق وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بمطروح.
جاء ذلك بحضور النائب جمال الشورى والنائب حسن أبو قديرة والنائب رزق علواني والنائب عيسى أبو تمر والنائبة فتحية السنوسى والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ .
وأيضا الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات الشعبية من عمد ومشايخ المحافظة والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة من وكلاء الوزارات رؤساء ومديري المديريات والادارات المعنية وذلك بمكتبة مصر العامة .
عقب ذلك تم عقد لقاء موسع لاستعراض جهود المحافظة في قطاع النقل والمواصلات ومطالب المحافظة للارتقاء بذلك القطاع وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.