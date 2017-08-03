محافظ مطروح يستعرض مقومات تنمية غرب مصر

أبو زيد: المحافظة ستتحول إلى العالمية بمشروع تنمية غرب مطروح والعلمينمعتز محمودناقش علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، مقومات مشروع تنمية غرب مصر، والذي وجه رئيس الجمهورية بالبدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية له تمهيدًا لوضعه حيز التنفيذ، بما ف

أبو زيد: المحافظة ستتحول إلى العالمية بمشروع تنمية غرب مطروح والعلمين

معتز محمود

ناقش علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، مقومات مشروع تنمية غرب مصر، والذي وجه رئيس الجمهورية بالبدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية له تمهيدًا لوضعه حيز التنفيذ، بما في ذلك المناطق اللوجستية والاستثمارية والتجمعات العمرانية.





وتم، خلال الاجتماع، استعراض المشروع، والذى يقدم نماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات وتوفر للمواطنين فرص عمل جديدة ومستوى معيشة متميزة.

وأوضح محافظ مطروح أن مشروع تنمية غرب مصر له أهمية كبيرة بعمل قاعدة تعزز الارتباط بالعمق الأفريقى وتزيد من دور مصر الإقليمى مع زيادة حركة التجارة الدولية والقدرة الاستيعابية لحجم الصادرات والواردات، خاصة مع أهمية هذا الموقع لربط إفريقيا بقارتى أوروبا وآسيا لنقل المنتجات الإفريقية وتبادل السلع.

كما أن المشروع يخدم دول أوروبا والمغرب العربى ومرتبط بشبكة متنوعة من الطرق والمواصلات مدعومًا بمناطق لوجستية تزيد نصيب مصر من أنشطة تداول الحاويات وسياحة الكروز مع إقامة مدينة سياحية ترتكز على جمالية الموقع والمناخ وعلى تكامل الأنشطة ضمن استراتيجية تطوير هادفة.

وأضاف أن هذا المشروع يجعل من مطروح مركزًا اقتصاديًّا يعتمد على تحسين المناخ الاستثمارى ويسهم فى تنشيط الاقتصاد المحلى والقومى لتحقيق تنمية شاملة تقود كل القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة والتنمية العمرانية المتكاملة وتوفير المزيد من فرص العمل ووفرة فرص إسكان وخدمات ضمن بيئة عمرانية مستدامة وخضراء.

وأشار أبو زيد إلى أن المشروع يهدف لإعادة توزيع التنمية والسكان لاستخدام الموارد غير المستغلة مع حماية واستغلال الموارد القائمة فى المعمور الحالى من الاستنزاف– التلوث– التآكل.

وتابع: كذلك تحقيق الميزة التنافسية لكل إقليم بما يتلاءم مع مقوماته التنموية والعمل على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل مع إتاحة الامتدادات والمحاور العرضية والتى تعمل على نقل وتوسيع التنمية إلى عمق المناطق الصحراوية.

وأكد أبو زيد أن القطاعات الصناعية المستهدفة: الصناعات الصغيرة– المتوسطة– التجمعية وبناء وتصليح وإصلاح السفن، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى (تين– زيتون– بلح)، والصناعات الكيماوية (البلاستيك– البويات بأنواعها)، وصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة وصناعة ودباغة الجلود وصناعة الأسماك.

من ناحية أخرى أشاد وزير الإسكان بالدراسة الخاصة بالمشروع، والتي ستعمل على تحقيق تنمية متكاملة بمنطقة غرب مصر، مع تحقيق مزيد من فرص العمل للمواطنين، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وإقامة المشروع على غرار مدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان؛ لاستعراض مقومات مشروع تنمية غرب مصر، بحضور وفد من وزارة الإسكان وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية المختصة.