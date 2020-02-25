محافظ مطروح يستعرض جهود مجلس الأمومة والطفولة بالمحافظة

للوقوف على ما يتم من جهود وخطط لحماية الطفل من كافة المخاطر التى يتعرض لها

استعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى حضوره الأول لاجتماع المجلس القومى للأمومة والطفولة بالمحافظة جهود وحدة حماية الطفل بالمحافظة مؤكدًا اهتمامه البالغ بقضية حماية الطفل لخلق نشء يتمتع بسلامة الصحة النفسية والجسدية مع دور المجلس الإنساني والسامي فى حماية الأطفال باعتبارهم جيل المستقبل.

وعقد المجلس القومي للطفولة والأمومة بمطروح اجتماعاً برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والمحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام بالمحافظة ونعمة حمدى مدير الوحدة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ومسئول نجدة الطفل ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وجاء اجتماع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، للوقوف على ما يتم من جهود وخطط لحماية الطفل من كل المخاطر التى يتعرض لها سواء (عنف أسري- اغتصاب- تسول- إيواء أطفال بلا مأوى- تنمر..وغيرها ).

وأشار إلى أن جميع حالات التعدي على الأطفال والممارسات الخاطئة ضدهم بالمحافظة تعتبر حالات فردية ولا ترقى كظاهرة بالمحافظة نظرًا للترابط والعادات والتقاليد التي تتميز بها المحافظة، ويتم التعامل مع كل المشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فى سرية تامة للحفاظ على خصوصيتها وحفاظا على نفسية الطفل.

ووجه المحافظ بضرورة تفعيل عمل كافة الوحدات الفرعية الثمانية بكافة المدن والمراكز والمحافظة لرصد جميع الظواهر السلبية التى يتعرض لها الاطفال والتعامل الفورى معها واستمرار متابعة كافة الحالات التى تم رصدها للاطمئنان عليهم وتقديم كافة الدعم النفسي و الاجتماعي لهم مع توعية الأهالي للقضاء تماما على كافة الظواهر السلبية ضد الطفل.

وأكد محافظ مطروح على تقديم الدعم لعمل تلك اللجان وصرف حوافز تشجيعية للوحدات المتميزة بالمراكز تحفيزا وتشجيعا لهم.

كما وجه محافظ مطروح لمديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لسرعة إنشاء دار رعاية للفتيات التى لا مأوى لهن ودار للأطفال مجهولي النسب بالمحافظة، وتفعيل أدوار مؤسسات المجتمع المدنى لإيجاد أسر بديلة لهم ومساعدتهم على حياة كريمة، مع دراسة مقترح الاستفادة من مبنى جمعية الدفاع الاجتماعى لأطفال الأحداث بالكيلو 7 ، والمقام على 1000 متر ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من المبنى المقام واستغلال الإمكانيات المتاحة فى إنشاء دور رعاية لحماية الأطفال والفتيات الذين لا مأوى لهم لحمايتهم ضد أى انتهاكات أو أى من أشكال العنف كافة.

وأكد المحافظ ضرورة الإعلان عن رقم وحدة حماية الطفل بالمحافظة (0464945867)- لتعريف المواطنين به وسرعة الابلاغ عن اي انتهاكات ضد الأطفال، أو تقديم المشورة للأهالى ومتابعة الشكاوى إلى أن يتم التأكد من الحصول على الخدمة المطلوبة للحفاظ على الطفل وحمايته.