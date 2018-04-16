محافظ مطروح يستعرض التصميم النهائي لتطوير شارع الإسكندرية والكورنيش

معتز محمودالتقى اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح بعدد من المسؤولين عن تطوير شارع الإسكندرية والكورنيش والميادين بما يتناسب مع الوجهة الحضارية والسياحية للمحافظة جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء الأحد بحضور علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعدوعرض الدكتور محمد اباظة مستشار المحافظ للتعلي

معتز محمود

التقى اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح بعدد من المسؤولين عن تطوير شارع الإسكندرية والكورنيش والميادين بما يتناسب مع الوجهة الحضارية والسياحية للمحافظة

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء الأحد بحضور علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد

وعرض الدكتور محمد اباظة مستشار المحافظ للتعليم العالى ومهندس خلف صادق وكيل وزارة الاسكان بمطروح والدكتور محمود مصطفى الدكتور بكلية التربية النوعية بجامعة الاسكندرية

وتم خلال الاجتماع عرض خطة تنفيذ اعمال تطوير شارع الاسكندرية والتى تم البدء فيها من بلدورات مضيئة وبلاط انترلوك وبلاط رخام ومقاعد لجلوس الجمهور على جانبى شارع الاسكندرية وذلك بعد الانتهاء من مد شبكات البنية التحتية من غاز طبيعى وكهرباء وصرف مياه الامطار وأعادة رصف شارع اسكندرية

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من اعمال التطوير واعادة الشي لاصلة فى الموعد المحدد بما يتناسب مع الوجهة الحضارية والسياحية للمحافظة والتى تستقبل ما يقرب من 7 مليون مصطاف خلال موسم الصيف خاصة بعد ان تم الانتهاء من توصيل البنية التحتية من غاز طبيعى وكهرباء وصرف صحى وصرف مياه الامطار