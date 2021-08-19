محافظ مطروح يستعرض أوجه التعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم الخميس بفريق عمل بيت الزكاة والصدقات المصرى الذي يعمل تحت إشراف الأمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشربف بحضور الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء مناقشة واستعراض أوجه التعاون ومساهمات بيت الزكاة والصدقات المصرى فى تقديم الدعم والرعاية للأسر الاكثر احتياجا بالمحافظة، وتوفير حياة كريمة لهم، حيث قام بيت الزكاة والصدقات المصري بإجراء بحث ميدانى لعدد 180 أسرة منها 48 حالة تيسير زواج وتقديم عدد 160 معاشا شهريا بحد أدنى 500 جنيه.

والمساعدة فى بناء 18 سقف منزل بمدن سيوة والنجيله وبراني، وإجراء 3 عمليات جراحية لغير القادرين

كما سيجري بحث إجراء مسح شامل للتجمعات والقرى الأولى بالرعاية والاكثر احتياجا بسيوة لبحث تقديم الدعم لتلك الأسر، مع البدء فى المرحلة الثانية وإجراء بحث ميدانى على عدد 250 إلى 300 أسرة ومراعاة البيانات والأوراق.

يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة قام خلال 5 سنوات بتقديم مساعدات ودعم للأسر والسيدات الفقيرة منها معاش شهري لعدد 600 أسرة وتقديم مساعدات أجهزة كهربائية في تيسير زواج الفتيات، مع استحداث صرف مساعدة زواج للفتاة من أسرة فقيرة، و15 ألف جنيه للفتاة يتيمة الأب، و20 ألف جنيه للفتاة يتيمة الأب والأم شرط توافر قسيمة الزواج والالتزام بالسن القانونية للزواج.

وأثنى محافظ مطروح على جهود بيت الزكاة والصدقات المصرى في دعم الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة موجها عظيم الشكر للإمام الاكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء محمد لطفي، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري لجهود بيت الزكاة والصدقات المصرية، وما يقدمه من خدمات اجتماعية وإنسانية لدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الاسر غير القادرة وتيسير حياة كريمة لهم بمختلف محافظات الجمهورية.