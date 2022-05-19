محافظ مطروح يستجيب لمطالب المواطنين في اجتماع أسبوعي

عقدت محافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صباح اليوم الخميس، اللقاء الدورى الثامن لخدمة المواطنين، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

كما تم الاستجابة وتلبية عدد 2509 طلب ببوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء والتواصل الاجتماعى وشكاوى صفحة المركز التكنولوجى ومنظومة الشكاوى من إجمالي 2541 بنسبة تنفيذ 99%وخلال الاستماع لشكاوى المواطنين لكل مواطن على حدا بحضور مسئولى الجهات المعنية،

وجه محافظ مطروح بصرف مساعدة شهرية لأحد المواطنين نظرا لظروفه الاجتماعية والصحية الصعبة، ودراسة إدراجه ومواطن آخر من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بمعاش تكافل وكرامة.

كما وجه محافظ مطروح لرئيس مدينة الحمام بالمتابعة مع إدارة التضامن الاجتماعى بالحمام وصول وتسليم كارت تكافل وكرامة لأحد المواطنين وردا على طلب مدرستين بالموافقة على الانتداب داخل وخارج المحافظة.

وأكد محافظ مطروح إمكانية توفير البدل او الانتظار لحين تعيين معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم نظرا للعجز في تخصصاتهم التعليمية.

كما وجه خالد شعيب لفرع هيئة التأمين الصحى بالعمل على توفير نقل الدم لطالب يعانى انيميا البحر المتوسط وفيروس سي بالكبد يحتاج الغى نقل دم كل 3 أشهر وصرف علاج كل 3 أشهر من الاسكندرية، كما وجه بتوفير فرصة عمل لوالده.

وبدورها، أكدت مدير التأمين الصحي بمطروح أنه جارى التعاقد مع عدد 2 استشاري أمراض دم بمطروح للتيسير على المواطنين.

كما وجه محافظ مطروح لشركة الكهرباء بمراجعة أعمال صيانة الكابلات والأعمدة الكهربية ردا على تضرر مواطني منطقة حتاوة بالكيلو 8 بمدينة مرسى مطروح وطلبهم دعم المنطقة بمحول كهرباء رغم قلة الكثافة السكانية بالمنطقة حيث تم رفع طاقة المحول من 50 إلى 100 كيلو ف أ، وتم تدعيمها بأعمدة ووصلات لتحسين الجهد.

وأوضح المحافظ أنه سيتم عمل مطبات فور الانتهاء من أعمال الرصف بشارع 15 بمنطقة الكيلو 2 بمرسي مطروح خاصة أمام الاماكن الحيوية والأكثر كثافة حرصا على سلامة المواطنين بالتنسيق بين مديرية الطرق والمرور ومجلس مدينة مرسى مطروح استجابة لطلب أهالى المنطقة.