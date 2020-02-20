محافظ مطروح يزور واحة سيوة لتفقد الخدمات والوقوف على الاحتياجات

أجرى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، زيارة ميدانية لواحة سيوة لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية وتفقد مركز الصناعات الحرفية، والتواصل مع بعض أهالى الواحة، وكذلك متابعة مدى انتظام العملية التعليمية بمدارس الواحة خلال تفقده لعدد من المدارس.

وتففد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مركز الصناعات الحرفية خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية بها، حيث تفقد ورش التدريب وعمل المشغولات اليدوية القائمة على الخامات البيئية ومنها ورش عمل الكليم والتطريز وصناعات جريد النخيل وورشة الفضة، واستمع إلى الشباب والفتيات بالمصنع حول الخامات المختلفة المستخدمة ومدى توافرها .

واستمع المحافظ لطرق التصنيع وكيفية عملهم مع الاشادة بالحرفية مع ضرورة تذليل كافة العقبات والعمل على التسويق والترويج الجيد لمنتجات الشباب مع جودتها والتعريف بالمواصفات الإنتاجية القادرة على التنافسية مع ضرورة تحقيق الاستفادة مهنياً وخلق فرص عمل لتحسين مستوى المعيشة وأهمية تلك الصناعات فى الحفاظ على تراث المجتمع السيوي وعاداته وتقاليده.

ووجه شعيب بزيادة التدريب لمزيد من شباب الواحة والاستغلال الأمثل لمركز الصناعات الحرفية بسيوة وإمكانياته المتوفرة سواء معدات وأجهزة وخدمات وفرص للتدريب مع أهمية الإعلان عنها.

كما وجه محافظ مطروح الشكر لجميع المدربين وشباب وفتيات سيوة، مؤكدا دعم المحافظة لكافة المشروعات الصغيرة والعمل على ترويجها وتسويقها والحرص على مشاركتها بالمعارض الخارجية والداخلية، خاصة المشغولات اليدوية .

وأشار شعيب إلى أهمية المشاركة في المعرض الذي تقيمه المحافظة في الفترة من 5ـ7 مارس القادم ودعوة جميع أصحاب المشروعات الصغيرة للمشاركة في عرض منتجاتهم والترويج اللائق بها بما يوفر لهم عائد اقتصادي، موجهاً بعرض الشئون المالية مدى إمكانية إعادة فتح منافذ بيع السلع الغذائية بتخفيض 30% للتخفيف من أعباء المواطنين.

كما وجه المحافظ لمديرية الصحة بتوفير فنى مستديم بالمستشفى لاعمال صيانة ماكينات الغسيل الكلوى، وتوفير سرير بالمستشفى مطروح العام لاستقبال أى حالات صحية طارئة واردة من سيوة.

كما وافق محافظ مطروح على تسيير قوافل تعليمية خاصة في مادة الفيزياء والكيمياء لطلاب سيوة وعرض جدول عمل القوافل بمطروح، كما وجه بعرض تفصيلى لمعمل التريكوجرما لتحضير طفيل مكافحة سوسة النخيل والاعتماد المالى اللازم للمساحات المستهدفه من النخيل ،مشيرا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في جهود التنمية.

كما حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة على متابعة مدى انتظام العملية التعليمية بمدارس الواحة خلال تفقده لعدد من المدارس.

وتفقد مدرسة الرمل الإعدادية المشتركة مع حضور طابور الصباح يرافقه اللواء وفائي الحصيوى رئيس مدينة سيوة والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من مشايخ سيوة.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مدرسة سيوة الثانوية الزراعية للاطمئنان على سير العملية التعليمية بها يرافقه مشايخ ورجال أعمال واحة سيوة.

وتابع محافظ مطروح انتظام العملية التعليمية مؤكدا خلال تفقده لاحدى معامل المدرسة بحضور الطلاب على اهتمام الدولة بسيوة واهمية التنمية الزراعية بها، وأهمية تخريج كوادر زراعية تستطيع النهوض بالتنمية الزراعية بالواحة ويواكب مكانتها.

ووجه بأهمية التدريب العملى للطلاب مع عمل منافذ تسويقية لمنتجات المدرسة بما يشجع الطلاب ويعمل على الاستغلال الأمثل وتوفير عائد اقتصادي، وكذلك بضرورة متابعة مستوى الطلاب أول بأول وتشجيعهم على الحوار والمناقشة والتعليم التفاعلي مع تكثيف التدريب العملى لتحقيق مزيد من الاستفادة للطلاب وخدمة مجتمعهم المحلى.

يذكر أن المدرسة الثانوية الزراعية بسيوة تم إنشاؤها علي مساحة 35 فدانا منها فصول ومبان إدارية وورش ومعامل ومخازن وعنابر تربية الحيوانات والدواجن والإنتاج، وذلك بتكلفة 48.8 مليون جنيه تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية.

كما تفقد اللواء خالد شعيب الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة سيوة، يرافقه اللواء وفائي الحصيوى رئيس مجلس المدينة وبعض المشايخ وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية حيث شهد اصطفاف السيارات والمركبات والوقوف علي مدى كفاءتها مع الحرص على تشغيل جميع المعدات و الاطمئنان على حالتها الفنية.

ووجه المحافظ بضرورة استغلال المعدات في خدمة مدينة سيوة وأهلها خاصة بالشوارع من رفع كفاءة ونظافة وغيرها مع صرف مكافأة شهر لسائقين المعدات، إضافة إلى الاطمئنان على عمل الصيانة الدورية والحفاظ عليها مع الاستغلال الأمثل في تلبية مطالب المواطنين وحل المشكلات سواء في نقل المياه أو أعمال النظافة وغيره، مع استعدادهم الدائم لمواجهة اى طوارئ وأزمات مفاجئة.

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة عمارات السكن الإدارى الجديد بمنطقة بريزى، والتى تضم المساكن الإدارية 4 عمارات بإجمالي 48 وحدة سكنية والإعداد لتوزيعها قريبا وذلك بعد استكمال توصيل المرافق والبنية التحتية من كهرباء ومياه ورصف تمهيدا لتسكين الموظفين بالجهات المختلفة بالراحة بها تحقيقا لاستقرارهم الوظيفي مع البعد الجغرافي لواحة سيوة، كذلك جار وضع بلدورات وأرصفة حول العمارات .

دراسة مقترح استغلال المساحة المحيطة بالعمارات الإدارية لإنشاء وحدات سكنية فى سيوة

كما وجه محافظ مطروح لمديرية الإسكان بدراسة مقترح استغلال المساحة المحيطة بالعمارات الإدارية لإنشاء وحدات سكنية أخرى وفق الضوابط والشروط المعمول بها سواء إسكان اجتماعى الاقتصادى، رافق محافظ مطروح خلال تفقد عمارات السكن الإدارى مديري المديريات والإدارات المعنية.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة مبنى مجلس مدينة سيوة يرافقه اللواء وفائى الحصيوى رئيس مجلس المدينة، حيث استمع لشرح حول أعمال التطوير الجديدة التى شهدها المبنى، والتى تضم قاعة اجتماعات وقاعة استقبال للزوار وكذلك مكتب رئيس المدينة، وذلك في إطار العمل على تحسين الأداء وتيسير الإجراءات والخدمات، والظهور بصورة مشرفة أمام المواطنين وزائري الواحة.