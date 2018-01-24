محافظ مطروح يرسل برقية تهنئة لوزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

معتز محمودبعث اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح برقية تهنئة للواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة.وجاء نص الرسالة كالآتى: السيد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة مطروح وجميع قيادتها التنفيذية والأمنية والشع

معتز محمود

بعث اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح برقية تهنئة للواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة.

وجاء نص الرسالة كالآتى:

السيد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة مطروح وجميع قيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى “عيد الشرطة”.

وانتهز هذه الفرصة لأعبر لسيادتكم عن خالص تقديري واحترامي لرجال الشرطة ودورهم البارز والفعال في تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على أرواح المواطنين سائلين المولى عز و جل دوام الصحة و العافية و العمل على ما فيه الخير و الازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة و الحكيمة لابن مصر البار و باعث نهضتها رئيس الجمهورية.

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة للواء هشام نصر مدير أمن مطروح بالنيابة عن شعب مطروح بمناسبة عيد الشرطة، مؤكدا على مواصلة واستمرار تلاحم أبناء مطروح بكافة أطيافهم مع قواتهم المسلحة ورجال الشرطة الذين يجسدون عبر السنين القيم الراسخة للشعب المصري وتحمل المسئولية مهما كانت تصحياتها، مشيرا إلى عدم وجود تنمية حقيقية بدون الأمن واﻻستقرار.