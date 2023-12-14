محافظ مطروح يرأس اللقاء الدوري لخدمة المواطنين ويستجيب للشكاوى

ترأس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، في إطار الحرص على الاستماع عن قرب لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الملحة، وتوفير مزيد من الخدمات، بحضور المهندس حسين السيني السكرتير العام المساعد وعدد من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة.

في بداية اللقاء تم عرض جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من 18 سبتمبر وحتى ١3 ديسمبر الجاري، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية ومساعدات علا ج مع تكفل نفقات علاج لغير القادرين، بإجمالي مبلغ 931.6 ألف جنيه، استفاد منها عدد 935 مواطنا من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة بجانب الاستجابة وتلبية عدد 8727 من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى، من إجمالي 8790 شكوى بنسبة تنفيذ 95%.

وخلال الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى وخاصة الحالات الانسانية أصدر محافظ مطروح توجيهاته بتوجيه لجنة برئاسة المهندس سكرتير عام مساعد محافظة مطروح على الفور لمعاينة على الطبيعة لشكوى أحدى السيدات من ظروفها الاجتماعية الصعبة ومعاناة زوجها من ورم سرطاني بالمخ وطلب مساعدة مالية تعينها على أعالة 6 أولاد مع التوجيه بتقديم كافة أوجه الدعم لها لإعانتها على أعباء الحياة.

كما وجه محافظ مطروح خلال اللقاء لمجلس مدينة مطروح بعمل صيانة دورية للأسلاك وأعمدة الإنارة بمنطقة الكيلو 2 خلف السوبر جيت استجابة لشكوى أهالى المنطقة من ضعف التيار الكهربائى بالمنازل وعدم وجود إنارة بالمنطقة موجها بالإسراع في استكمال الوصلات المنزلية بالمنطقة لاستكمال أعمال الرصف بالمنطقة ضمن خطة رصف العام الحالى 2023/2024. لتوفير الخدمات والتيسير على أهالى المنطقة ورد على طلب أهالي عزبة الشيخ عاطف العشيبى بمنطقة وادى الرمل بتوفير عدد 7 أعمدة أنارة بالمنطقة والمسجد.

وجه محافظ مطروح بمعاينة المسجد وعمل الدراسة الفنية لتوصيل الكهرباء وتدبير الأعمدة اللازمة في ضوء الامكانات المتاحة كما وجه محافظ مطروح بإعادة تأهيل وتمهيد هبوط أرضى بشارع جانبى بمنطقة شارع 15 بمدينة مرسى مطروح للتيسير حركة المواطنين .وردا على شكوى أهالي شارع علم الروم خلف شركة شق الثعبان بمطروح من عدم استكمال الصرف الصحي.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم إدراج المنطقة بخطة الجهاز التنفيذى للصرف الصحى وتوفير الاعتماد المالى من يناير 2024 لاستكمال الاعمال والتيسير على أهالى المنطقة .