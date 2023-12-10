محافظ مطروح يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بلجنة الإدارة التعليمية بمدينة مرسى مطروح، والتي شهدت توافدا كبيرا من الناخبين، تزامنًا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة ٣ أيام.

و اطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر بلجنة الوافدين، وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم. مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة المصرية.

وتفقد عددا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بها دون أي معوقات مؤكدا توفير كافة سبل الراحة للناخبين باللجان لأداء أصواتهم بسهولة ويسر .

وأشاد محافظ مطروح خلال جولته بالإقبال الكبير من المواطنين بمحافظة مطروح وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم في طوابير أمام اللجان في مشهد يعكس وعي أهالي مطروح وحبهم لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدارته.

شملت الجولة تفقد لجان الانتخابات بمدارس مجمع أبوبكر الصديق ولجنة مدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات ولجنة مدرسة العميد أحمد فوزي الابتدائية ولجنة مدرسة باحثة البادية بمدينة مرسى مطروح .