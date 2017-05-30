محافظ مطروح يدفع بقافلة سلع غذائية لأهالي قرية رأس الحكمة

ضبط مستودع للبوتاجاز بالقرية لتصرُّفه في 304 اسطوانات معتز محمود أرسل اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، قافلة مكوَّنة من 4 سيارات متنقلة محمَّلة بمواد غذائية لقرية رأس الحكمة والمناطق المجاورة ضمن مبادرة "مطروح تحارب الغلاء" للشهر الثامن على التوالي…

ضبط مستودع للبوتاجاز بالقرية لتصرُّفه في 304 اسطوانات



معتز محمود





أرسل اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، قافلة مكوَّنة من 4 سيارات متنقلة محمَّلة بمواد غذائية لقرية رأس الحكمة والمناطق المجاورة ضمن مبادرة “مطروح تحارب الغلاء” للشهر الثامن على التوالي بتخفيضات 30% على أكثر من 28 سلعة غذائية.

وأكد السيد أبو اليزيد، مدير مديرية التموين بمطروح، أن القافلة تأتى ضمن تعليمات محافظ مطروح الواضحة بهدف تكثيف المعروض من جميع السلع الأساسية المخفَّضة بمدن المحافظة الثامنة والقرى والتجمعات البعيدة عن طريق إرسال سيارات متنقلة بها جميع السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح مدير مديرية التموين أنه تم تحرير محضر لأحد مستودعات البوتاجاز بقرية رأس الحكمة؛ وذلك للتصرف في 304 اسطوانات بوتاجاز بالمخالفة.

من جانبه أكد محافظ مطروح استمرار الدفع بسيارات متنقلة لقرى ومدن المحافظة بالسلع الغذائية بتخفيض 30% تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين.