محافظ مطروح يدعو الأهالي إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مسئولية وواجب وطني ، وحق لكل مواطن مصري كفله له الدستور وانتصار لإرادة الشعب المصري والحفاظ على مكتسباته ، وتأكيد القدرة على التصدي لكافة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الوطن .

جاء ذلك خلال استضافة محافظة مطروح لفعاليات مؤتمر( صوتك مستقبلك ..انزل شارك) الذي نظمته الهئية العامة للاستعلامات بالتعاون مع محافظة مطروح بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة ، بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام و الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الاعلام الداخلى و كلا من النائبة سحرعيد والنائبة فتحية السنوسى و الدكتور أم العز بريك مدير الادارة العامة لإعلام مطروح والإسكندرية والعمدة عبد الكريم أبو خريطة عن مجلس العمد والمشايخ وعدد من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والدينية عن الازهر والكنيسة والأوقاف والمرأة والشباب بالمحافظة.

ودعا محافظ مطروح جميع أبناء مطروح حماة البوابة الغربية المصرية إلى المشاركة ، كخير عنوانٍ لتكاتف المصريين وتلاحمهم ..مشيرا إلى أن 342 ألف صوت ينظر إليهم أبناء مصر جميعاً .ليس بعددهم بالمقارنة مع باقى محافظات مصر .. ولكن تقديراً و استكمالاً لما اثبتوه من وطنيه ..ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة .

وتخلل المؤتمر كلمات أكدت على أهمية التوعية ودور الاعلام فى الحث والتوعية على أهمية المشاركة السياسية ووعى كل مواطن كمسئولية للجميع عن استقرار مسيرة الوطن والتنمية والحفاظ عليه أمام كافة التحديات .

بينما أوضح الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الاعلام الداخلي انه تم تنفيذ 1360 فاعلية من ندوات ومحاضرات توعية لمراكز الهيئة العامة للاستعلامات على مستوى الجمهورية منذ أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر شارك فيها أكثر من نصف مليون مواطن على مستوى الجمهورية ومنهم ذوى الهمم.

كما حاضر خلال المؤتمر كلا من الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس ادارة مؤسسة القادة والدكتور حوسين عيد أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح محاضرة بعنوان ( الاستحقاقات الانتخابية ومستقبل الجمهورية الجديدة )