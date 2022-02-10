رياضة

محافظ مطروح يدعم فريق الصم والبكم لكرة القدم بمبلغ 26 ألف جنيه

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح دعم فريق الصم والبكم لكرة القدم بمركز شباب مصر والممثل للمحافظة بدوري الصم والبكم على مستوى الجمهورية لموسم 2021/ 2022 (الدرجة الأولى) بمبلغ 26 ألف جنيه لشراء ملابس رياضية وبدل إقامة وإعاشة للفريق، بالإضافة…

معتز محمود 5:03 م, الخميس, 10 فبراير 22 5:03 م, الخميس, 10 فبراير 22

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قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح دعم فريق الصم والبكم لكرة القدم بمركز شباب مصر والممثل للمحافظة بدوري الصم والبكم على مستوى الجمهورية لموسم 2021/ 2022 (الدرجة الأولى) بمبلغ 26 ألف جنيه لشراء ملابس رياضية وبدل إقامة وإعاشة للفريق، بالإضافة لتوفير وسيلة انتقالات له وذلك دعما من المحافظة لاستكمال مسيرته بالدوري متمنيا له التوفيق وتحقيق أفضل النتائج .

أكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم لقطاع الرياضة وكافة الفرق الرياضية بالمحافظة وتذليل أي عقبات وخاصة من ذوى الهمم لمساعدتهم على المشاركة واستكمال المسيرة واعلاء أسم المحافظة فى كافة المحافل الرياضية.

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وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد عقد مؤتمر المتابعة الشهري الأول لمدير ى الإدارات بديوان عام المحافظة بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد .

وأكد المحافظ علي الحرص علي إقامة هذا المؤتمر لمتابعة كافة الموضوعات والملفات الجارية والتنسيق المستمر بين كافة إدارات الديوان العام بالمحافظة لسرعة إنجاز الأعمال المكلفة وتذليل أي عقبات تؤثر علي سير العمل. مؤكدًا أهمية التعاون وتضافر كافة الجهود والعمل كمنظومة متكاملة بروح الفريق الواحد ، من أجل الصالح العام، والإسراع بجهود التنمية وخدمة المواطن بمطروح.

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واستمع اللواء خالد شعيب خلال المؤتمر إلي مستجدات العمل بإدارات الديوان مع مناقشة عدد من الملفات ومقترحات تطوير العمل وتحسين الأداء . مؤكدا علي استمرار عقد هذا المؤتمر كل شهر للوقوف علي كافة المستجداتفي نهاية الاجتماع

وجه محافظ مطروح الشكر لجهود المكتب الفني للمتابعةوكافة الإدارات بالديوان و مشيرا أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالديوان العام هم المحور الرئيسى في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات المحافظة .كما

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بقلم معتز محمود

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