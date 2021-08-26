اقتصاد وأسواق

محافظ مطروح يدعم المزارعين بـ 50 ألف جنيه لمكافحة دودة أمراض الزيتون

مديرية الزراعة بمطروح نجحت فى تجربة عملية للمكافحة الحيوية لدودة أمراض الزيتون بإحدى المزارع
معتز محمود 4:56 م, الخميس, 26 أغسطس 21 4:56 م, الخميس, 26 أغسطس 21

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اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مبلغ 50 ألف جنيه لدعم المزارعين في المكافحة الحيوية لدودة أمراض الزيتون بمطروح من خلال المكافحة البكتيرية، تيسيرا عليهم وحفاظا على جودة منتج الزيتون التى تشتهر به المحافظة.

وقال المهندس أحمد يوسف أبو الكمال “مدير عام الزراعه بمطروح ، في تصريحات له اليوم الخميس ، إن مديرية الزراعة بمطروح نجحت فى تجربة عملية للمكافحة الحيوية لدودة أمراض الزيتون بإحدى المزارع بمطروح حيث قامت باجراء التجربه في مزرعتى زيتون للأهالى لعلاج دودة أوراق الزيتون الخضراء التي تصيب الأوراق الطرفية لأشجار الزيتون وتم الرش باستخدام مبيد بكتيرى باسم “بروتكتو” به مادة فعالة من بكتيريا باسلس.

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وأضاف أبو الكمال ، هي طريقة من طرق المكافحة الحيوية المستدامة مما يشجع من تواجد المفترسات فى البيئة الزراعية بشكل طبيعي وتقليل المكافحة الكيميائية، لما لها من مردود إيجابي على المزارعين بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وستقوم المديرية بتوفير هذا المبيد البكتيري وذلك بعد تقديم المزارعين طلبات عن طريق الإدارات الزراعية بالمحافظة .

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محافظ مطروح يؤكد اهتمام الدولة بالحفاظ على الثروة الزراعية

وأكد محافظ مطروح على اهتمام الدولة بالحفاظ على الثروة الزراعية والصحة العامة المواطنين ، مع الحفاظ على منتج ذات جودة عالية ، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة ، خاصة الزيتون المطروحى والمسجل زيته ضمن المؤشر الجغرافى للمنتجات الزراعية ،مع الإتجاه إلى المكافحة الحيوية وترشيد استخدام المبيدات للحفاظ على الطبيعة العضوية وجودة المنتج.

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بقلم معتز محمود

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