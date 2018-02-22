محافظ مطروح يدعم الصحة بأول جهاز لفصل مكونات الدم

معتز محمود أكد الدكتور محسن طه عبدالرازق وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه من المقرر، أن يصل جهاز فصل مكونات الدم أتوماتيكيا خلال أسبوعين والذى صدق اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح فى شهر ديسمبر 2017 على شرائه بتكلفة إجمالية مليون…

معتز محمود

أكد الدكتور محسن طه عبدالرازق وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه من المقرر، أن يصل جهاز فصل مكونات الدم أتوماتيكيا خلال أسبوعين والذى صدق اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح فى شهر ديسمبر 2017 على شرائه بتكلفة إجمالية مليون وأربعمائة ألف جنيه للعمل به فى بنك الدم الإقليمى بمطروح.

واضاف أن هذا الجهاز يعد الأول من نوعه بمطروح بما يوفره من جميع خدمات الدم المتنوعة بدلا من سرعة فى فصل الصفائح الدموية.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف كامل المشرف على بنك الدم الإقليمى أن الجهاز يفصل كل مشتقات الدم (كرات الدم الحمراء/ البلازما/الصفائح الدموية…) ونظراً لأهمية الجهاز لما يوفره من سرعه في فصل الصفائح الدموية، حيث يوفر من ٨-١٢ وحدة صفائح دموية من متبرع واحد وليس كما يحدث في الطريقة اليدوية من فصل وحدة واحدة من كل متبرع.

وبذلك سيتم توفير الصفائح بمطروح بعدما كان يتم استقدامها من اسكندرية.

وأكد أبوزيد على الدعم المطلق لقطاع الصحة لخدمة أهالى المحافظة، خاصة أنه تم دعم مستشفيات مطروح من خارج صندوق الموازنة بـ 53 مليون جنيه.