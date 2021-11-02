محافظ مطروح يخصص 2.11 مليون جنيه لأعمال البلددورات والأرصفة بمدينة الحمام

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء زيارة لمدينة الحمام استمرارا للجولات الميداينة ومتابعة تنفيذ المشروعات مع الإسراع بها لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.

وتفقد المحافظ يرافقه وجيه عبد الرازق رئيس مدينة الحمام والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق بمطروح ومديرو الإدارات المعنية وعدد من عمد ومشايخ المدينة أعمال تطوير الطريق الرئيسى لمدخل المدينة والجاري رصفه وتطويره مع استكمال الأعمال.

وصدق محافظ مطروح على مبلغ 2,11 مليون جنيه لاستكمال أعمال تركيب البلددورات والأرصفة لمسافة 1,2 كم بشارع الإسكندرية بمدخل المدينة بما يعمل على المزيد من الارتقاء بالشكل الحضاري واللائق بمدخل مدينة الحمام.