محافظ مطروح يخصص مقرًا للرقابة على سلامة الغذاء

معتز محمودتفقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المقر المخصص للرقابة على سلامة الغذاء بمديرية التموين، بحضور السيد الإمام السكرتير العام، وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، والسيد أبو اليزيد مدير التموين والأجهزة المعنية بالمحافظة.وأكد محافظ مطروح، أن الهيئة القومية لسلامة

معتز محمود

تفقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المقر المخصص للرقابة على سلامة الغذاء بمديرية التموين، بحضور السيد الإمام السكرتير العام، وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، والسيد أبو اليزيد مدير التموين والأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء خاطبت المحافظة لتخصيص مقر للرقابة على سلامة الغذاء بعد صدور قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، وعلى الفور تم تشكيل لجنة لاختيار المقر بمديرية التموين.

وأشار إلى أنه يهدف إصدار قانون سلامة الغذاء إلى تطوير منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، وتوحيد جهات الرقابة المتعددة في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في جهه واحدة، وهي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتتولى المسئولية كاملة لتعمل على تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر لتتوافق مع المعايير العالمية.

وأضاف محافظ مطروح، أن بإقامة مقر للرقابة على الغذاء يترتب عليه مردود إيجابي على صحة المواطن ونمو الصادرات لمصر من الأغذية والحاصلات الزراعية بتحقيقها للمعايير العالمية، ودعم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية مهتمة بالدور المهم للهيئة القومية لسلامة الغذاء الذي وجه رئيس الجمهورية بأن تكون الهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، كما حرص المشرع على أن يكون تشكيل إدارة الهيئة على أعلى المستويات الإدارية في الدولة من خلال مجلس أمناء برئاسة مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء.