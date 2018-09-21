محافظ مطروح يحيل مقاول مستشفى الضبعة للتحقيق

معتز محمود:أحال اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح المقاول المسئول عن مستشفى الضبعة المركزى للتحقيق لوجود عيوب بالمستشفى، بالإضافة إلى سوء توصيل أعمال الصرف. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ مطروح بمستشفى الضبعة استمع خلالها إلى المرضى والمرافقين لهم حول مدى التعامل معهم ومدى جودة الخدم

معتز محمود:

أحال اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح المقاول المسئول عن مستشفى الضبعة المركزى للتحقيق لوجود عيوب بالمستشفى، بالإضافة إلى سوء توصيل أعمال الصرف.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ مطروح بمستشفى الضبعة استمع خلالها إلى المرضى والمرافقين لهم حول مدى التعامل معهم ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وتفقد المحافظ مطبخ المستشفى للاطمئنان على سلامة الأغذية المصروفة للمرضى.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالنظافة فى الأقسام والأَسِرة ودورات المياه مع تنسيق المظهر الجمالى وتسوية الممرات داخل المستشفى مشيرا إلى ضرورة مراجعة مدى توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة، مع حسن التعامل مع المرضى وتيسير الإجراءات عليهم مع تقديم كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة.

رافق محافظ مطروح خلال تفقده لمستشفى مطروح العام كل من المهندس تامر سعيد السكرتير العام، والدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح ومديري الإدارات المعنية.