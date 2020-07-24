محافظ مطروح يحيل طبيب الوحدة الصحية بقرية جلالة للتحقيق

واستمع محافظ مطروح لمطالب واحتياجات الأهالي ومنها إنشاء فصل تعليم ثانوى عام لاستيعاب طلاب القرية

أحال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة طبيب الوحدة الصحية بقرية جلاله ومدير الإدارة الصحية بالضبعة للتحقيق؛ لعدم تواجد الطبيب خلال المرور المفاجئ على الوحدة الصحية بالقرية، وكذلك إحالة رئيس القرية للتحقيق، والدفع بسيارتين نقل وتوزيع مياه الشرب لأهالي القرية حتى الانتهاء من كافة إيصالات المياه.

جاء ذلك خلال جولة محافظ مطروح المفاجئة لقرية جلالة بالضبعة للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ مطروح الوحدة الصحية بالقرية للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للأهالي، وتابع مدى التزام حضور القوى البشرية من الأطباء والممرضات للوحدة، موجها لمدير مديرية الصحة بإحالة طبيب الوحدة ومدير الإدارة الصحية بالضبعة للتحقيق لعدم وجود الطبيب وعرض نتائج التحقيق، كما وجه للشئون الصحية بسرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بالوحدة.

كما تفقد المحافظ جهود النظافة بالقرية مقررا إحالة رئيس القرية للتحقيق لسوء حالة النظافة مع الدفع بمعدات مجلس المدينة وتكثيف جهود النظافة، وتعاون الأهالي في الحفاظ علي البيئة والشكل الحضارى.

واستمع محافظ مطروح لمطالب واحتياجات الأهالي

واستمع محافظ مطروح لمطالب واحتياجات الأهالي ومنها إنشاء فصل تعليم ثانوى عام لاستيعاب طلاب القرية والتخفيف عنهم السفر الى مدينة الضبعة ،موجها للتربية والتعليم بعرض الدراسة وإعداد الطلاب ونتائج المعاينة للإسراع في عرض دراسة إنشاء الفصل الثانوى.

وتفقد مركز شباب القرية، موجها لمديرية الشباب والرياضة ومديرية الإسكان بعرض مقترح الإسراع في تطوير المركز كمبانى وملعب خماسي تنجيل صناعى ومد كافة الخدمات والمرافق لخدمة شباب القرية واستغلال طاقاتهم.

ووجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بمراجعة موقف شبكة المياه بالقرية ومدى كفاءتها ،مع الدفع بسيارتين نقل وتوزيع مياه الشرب و الاطمئنان على وصول المياه الى جميع الاهالي اصحاب ايصالات مياه الشرب.

كما وجه محافظ مطروح للواء هانى يوسف رئيس مدينة الضبعة بتكثيف جهود النظافة على الطريق الدولى وإزالة الرتش ومخلفات الحفر بالكيلو ١٠٢ بالطريق الدولى الساحلى مطروح الإسكندرية، وكذلك الإسراع في تمهيد ورصف طريق مدخل قرية جلالة.