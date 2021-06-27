محافظ مطروح يحضر ندوة تثقيفية بمستجدات تيسير تقديم قروض صندوق التنمية المحلية

حرص اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، اليوم الأحد على حضور الندوة التثقيفية والتعليمية والتعريف بمستجدات تيسير تقديم قروض صندوق التنمية المحلية، والتى بدأت اليوم الأحد ٢٦ يونيه، وتستمر ٤ أيام والتي يشارك بها رؤساء المدن والقرى ومدير تنمية القرية بكل مركز، ضمن البرنامج التدريبي للجنة صندوق وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظة.

وذلك بحضور مدير وممثلي صندوق التنمية المحلية بمشاركة رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية بالمحافظة و١٨ رئيس قرية بمدينة مرسى مطروح.

أكد محافظ مطروح الحرص على توفير مزيد من فرص العمل مصدر دخل اقتصادي للشباب والمرأة المعيلة وللأسر الأولي بالرعاية، مشيرا إلى جهود المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات في توفير مزيد من القروض وتسهيلات المحافظة في هذا الشأن.

كما تطرق أيضا إلى إطلاق صندوق قروض تنمية المراعى والثروة الحيوانية بقيمة 2 مليون جنيه كقروض دوارة، وكذلك التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى في توفير مشروعات كمنحة بقيمة 7,5 مليون جنيه لإقامة مشروعات مدرة للدخل منها أبراج الحمام وتربية الأغنام والماعز والتي تبدأ كمرحلة أولى بـ 500 مشروع بالتنسيق بين وزارة التضامن وزارة الزراعة ومحافظة مطروح، كذلك التعاون مع المجلس القومى للمرأة في توفير بعض المشروعات بالتيسيرات المقدمة لتوفير مزيد من مصادر الدخل للمرأة.

ووجه المحافظ لرؤساء القرى بالالتحام بالمواطنين والاستماع إلى مطالبهم وجمعها حتى يتم تفعيلها من خلال إدارة تنمية القرية سواء عن طريق المحافظة أو المشروعات التنموية أو التواصل مع المؤسسات لتلبية هذه الاحتياجات.

وفى سياق آخر، واستمرارا للجولات الميدانية للواء خالد شعيب محافظ مطروح لمتابعة تنفيذ الأعمال والمشروعات التنموية والخدمية بعدد من المناطق بمدينة مرسي مطروح في إطار تحسين الخدمات والتيسير على المواطنين

حيث تفقد محافظ مطروح أمس يرافقه نواب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة أعمال توسعة وتطوير شارع الامام مالك بالكيلو 7 حتى علم الروم، ليكون باتساع ٣٠م على حارتين لمسافة ١،٥ كم ثم باتساع ٩ متر في الاتجاهين مع الانتهاء من توصيل البنية التحتية وإحلال أعمدة وكابلات الكهرباء الهوائية الى أرضية للبدء فى رصفه كمحور مرورى هام بالمنطقة السكنية.

كما وجه خالد شعيب بالتنسيق مع شركة الغاز بشأن أعمال توصيل الشبكة بمدخل الكيلو ٧ لاستكمال أعمال البنية التحتية وإعادة الشيء لأصله ورصف الطريق، وبحث الاستغلال الأمثل للجزيرة الوسطى.

كما وجه محافظ مطروح بتكثيف أعمال النظافة والتسوية وإزالة أى مخلفات ومراجعة أعمال الكهرباء وإنارة كافة الكشافات.