محافظ مطروح يحضر مناقشة رسالة دكتوراه مدير إعلام الهيئة العامة للاستعلامات

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح اليوم الثلاثاء على حضور مناقشة رسالة الدكتوراه لأم العز بريك صالح سليمان مدير إدارة إعلام مطروح بالهيئة العامة للاستعلامات في التربية للطفولة المبكرة، وذلك بعنوان فاعلية برنامج قائم على استخدام وسائل الإعلام في تنمية مهارات ماوراء المعرفة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بحضور الدكتور أحمد يحيى رئيس الادارة المركزية للتدريب بالهيئة العامة للاستعلامات والدكتورة سهى امين عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعه مطروح، كذلك حضور عدد من عمد ومشايخ مطروح ومديري عدد من المديريات والقطاعات والاعلاميين ومراسلى الصحف بالمحافظة

ووجه محافظ مطروح التهنئة للباحثة متمنيا لها التوفيق والنجاح ،وكذلك الشكر للمشرفين على الرسالة و لاعضاء لجنة المناقشة والتحكيم

كما أشاد باجتهاد الدكتورة أم العز بريك مدير ادارة إعلام الهيئة العامة للاستعلامات بمطروح.وحصولها على درجة الدكتوراة بما تضيفه الدراسة الأكاديمية للمجال العملى والوظيفى مع تقديم كل الدعم والرعاية كنموذج ايجابى ومشرف لابناء مطروح ،و افتخار المحافظة بابنتها مع التميز العلمى للعديد من سيدات مطروح متمنيا لهن كل التوفيق.