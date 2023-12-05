محافظ مطروح يحث 342 ألف صوت بالمحافظة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح 342 ألف صوت بالمحافظة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية .

وشارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في المؤتمر الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة لتوعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية والتوعية بعنوان (شارك الكلمة كلمتك) وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة مكتبة مصر العامة.

حضر المؤتمر العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ،الدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة ،العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالأزهر والكنيسة بمطروح وعمد ومشايخ مطروح، وعدد من الأعضاء وممثلي المجالس و الكيانات الشبابية بمطروح .



وفي كلمته، أعرب محافظ مطروح عن بالغ سعادته لمشاركته شباب مطروح في المؤتمر ،فهم أحفاد من سطروا بدمائهم الذكية في معركة وادى ماجد ١٩١٥. ملاحم من البطولات والتضحيات من أجل حماية الوطن وتستمر تضحيات أحفادهم الوطنية على مَر التاريخ وسيظلون على العهد لوطنهم دائما،مع استمرار المعركة في هذه المرة كأخطر المعارك وهى معركة أهمية الوعى وحرصهم على إعلاء شأن وطنهم فوق أى إعتبار حفاظا على استمرار مسيرة البناء والتنمية من جهة .. والدفاع عنه ضد أى مخاطر من جهة أخرى..



وأكد على أهمية الوعى الوطنى خاصة لدى الشباب وترجمة وتطبيق عملى لما تم من تأهيل على مستوى الفكر والوعى ذاته وذلك مع انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى.، مشيدا بالشباب عماد الوطن وأكثر كتلة تصويتية ..يتم الرهان عليهم وعلى وعيهم ..وبمشاركتكم السياسية كرسالة للعالم كله لمدى نضج المجتمع المصرى سياسياً واجتماعيا وثقافيا ووعيه بحقوقه الدستورية

ودعا أبناء مطروح حماة البوابة الغربية المصرية ليكونوا خير عنوانٍ لتكاتف المصريين وتلاحمهم مع وطنهم

مشيرا إلى أن 342 ألف صوت ينظر إليهم ليس بعددهم بالمقارنة مع باقى محافظات مصر ولكن تقديراً و استكمالاً لما أثبتوه من وطنيه .

ودعا كافة أبناء مطروح بالمشاركة الوطنية فى انتخابات الرئاسة المصرية كحق من حقوقهم الوطنية بكل حرية وشفافية لاختيار قائداً للمسيرة واقتناعا بمسئوليتهم.

ووجه الشكر لجميع أبناء مطروح و لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ولمديرية شباب مطروح على دورها الكبير في مجال التوعية والتثقيف لشبابنا من خلال العديد من المبادرات والبرامج .. مع تأكيد الدعم المطلق لنشر ذلك الوعى والحب الوطنى والدعوة للمشاركة فى التصويت مع تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطنى.

وخلال المؤتمر القى كل من الدكتور أحمد مجدى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة إسكندرية ،والدكتور محمد منير منسق ومدرب برنامج تصدوا معنا بالمحافظة عرض موجز لما تم خلال لقاءات الشباب بعدد من القرى والمدن للتوعيتهم بأهمية المشاركة السياسية كحق وواجب وطني، وشرح مفهوم المواطنة وما كفله الدستور من حقوق لكل مواطن في كافة المجالات ومنها الحقوق السياسية، وضرورة حرص المواطن على حقوقه مع شرح لحروب الجيل الرابع وضرورة وعى الشباب في مواجهة الأخطار خاصة خطر الشائعات وما تبثه من حروب نفسية، والقدرة على مواجهتها، وأهمية أن تكون رسالة المصريين للعالم أنهم قادرون مثقفون وواعون مع التأكيد على حب الوطن.