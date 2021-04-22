الإسكندرية

محافظ مطروح يجري زيارة ميدانية لمدينة سيوة

500 كرتونة مقدمة من مؤسسة سقيا الماء و400 كجم لحوم مقدمة من المحافظة
معتز محمود 1:44 ص, الجمعة, 23 أبريل 21 1:44 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أجرى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، أمس الخميس، زيارة ميدانية لمدينة سيوة، حيث شارك الأهالي صلاتى العشاء والتروايح بالمسجد الكبير مقدما التهنئة لأهالى سيوة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذكرى العاشر من رمضان، كما وزع المواد الغذائية.

يأتى ذلك استمرارا للجوالات الميدانية للواء خالد شعيب محافظ مطروح لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية وتيسير الخدمات للمواطنين.

وتم ذلك بحضور العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة وشيوخ القبائل بإجمالى 500 كرتونة مقدمة من مؤسسة سقيا الماء، و400 كجم لحوم مقدمة من المحافظة، كما تفقد منفذا لبيع السلع والمواد الغذائية المحفضة تيسيرا على المواطنين بسيوة.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يتابع تسيير القوافل الغذائية المخفضة خلال شهر رمضان

كما قام محافظ مطروح بتكريم نادى الواحة الرياضي بسيوة بعد صعوده للقسم الثالث، وكذلك تكريم عدد من الفائزين في بعض الألعاب الرياضية، مؤكدا تقديم كل الدعم للنادى للوصول إلى الدورى الممتاز.

كما شهد مباراة لكرة القدم، وعروضا رياضية وفنية لمواهب ذوى القدرات والهمم من طلائع وشباب الواحة
وذلك بحضور العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية، والشيخ حسن عبدالبصير مدير اوقاف مطروح، والدكتور عبدالعزيز الدميرى مدير اثار مطروح، وشيوخ القبائل ،ومحمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة، وأحمد على باغي سكرتير مركز ومدينة سيوة وخليل خليفة على مدير إدارة الشباب والرياضه بسيوة وجمع من الرياضيين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

الإسكندرية تنضم لبرنامج المدن الخضراء مع القاهرة وأكتوبر

مها يونس 12:47 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

تنفيذ عدد من الحملات الأمنية في مطروح وضبط 60 قضية تموينية

معتز محمود 12:23 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

أعضاء لجنة المطاعم بغرفة الإسكندرية يتوقعون تحسن ظروف التشغيل منتصف شهر رمضان

معتز محمود 3:49 م, الخميس, 22 أبريل 21

محافظ الإسكندرية: رصف 9 شوارع بحي العجمي بتكلفة 7 ملايين جنيه

مها يونس 2:45 م, الخميس, 22 أبريل 21

تجار بمطروح يقللون من تأثير تعديل مواعيد الإغلاق بالصيف مع تكرار سيناريو الموسم الماضى

معتز محمود 12:28 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

رئيس مصلحة الجمارك يزور مركز الخدمات اللوجيستية بالدخيلة وجمارك الإسكندرية

السيد فؤاد 11:46 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21