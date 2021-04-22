محافظ مطروح يجري زيارة ميدانية لمدينة سيوة

أجرى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، أمس الخميس، زيارة ميدانية لمدينة سيوة، حيث شارك الأهالي صلاتى العشاء والتروايح بالمسجد الكبير مقدما التهنئة لأهالى سيوة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذكرى العاشر من رمضان، كما وزع المواد الغذائية.

يأتى ذلك استمرارا للجوالات الميدانية للواء خالد شعيب محافظ مطروح لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية وتيسير الخدمات للمواطنين.

وتم ذلك بحضور العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة وشيوخ القبائل بإجمالى 500 كرتونة مقدمة من مؤسسة سقيا الماء، و400 كجم لحوم مقدمة من المحافظة، كما تفقد منفذا لبيع السلع والمواد الغذائية المحفضة تيسيرا على المواطنين بسيوة.

كما قام محافظ مطروح بتكريم نادى الواحة الرياضي بسيوة بعد صعوده للقسم الثالث، وكذلك تكريم عدد من الفائزين في بعض الألعاب الرياضية، مؤكدا تقديم كل الدعم للنادى للوصول إلى الدورى الممتاز.

كما شهد مباراة لكرة القدم، وعروضا رياضية وفنية لمواهب ذوى القدرات والهمم من طلائع وشباب الواحة

وذلك بحضور العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية، والشيخ حسن عبدالبصير مدير اوقاف مطروح، والدكتور عبدالعزيز الدميرى مدير اثار مطروح، وشيوخ القبائل ،ومحمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة، وأحمد على باغي سكرتير مركز ومدينة سيوة وخليل خليفة على مدير إدارة الشباب والرياضه بسيوة وجمع من الرياضيين.