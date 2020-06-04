محافظ مطروح يجري القرعة العلنية للوحدات السكنية بمنطقة الطابية

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة القرعة العلنية للوحدات السكنية للمستحقين من أهالي منطقة الطابية بمرسى مطروح.

حضر إجراء القرعة محمد أنيس السكرتير العام المساعد، وإبراهيم الحفيان مدير التخطيط العمراني، وصلاح أبو الدهب مدير صندوق الإسكان، وممثلين عن أهالى منطقة الطابية.

وأجريت القرعة للوحدات السكنية بالعمارة السكنية الجديدة بعدد 64 وحدة سكنية سواء وحدة مجانية أو مخفضة ، وقدمت التهنئة للأهالى بالوحدات السكنية الجديدة ، معع التأكيد على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المستحقين والحرص على تحقيق المساواة من خلال إجراء قرعة علنية بكل شفافية والتأكيد على تحقيق مصلحة المواطنين .

إمكانية تبادل الوحدات بعد انتهاء القرعة بالتراضي بين المستحقين

وأشار محافظ مطروح إلى إمكانية التبادل بين الوحدات بعد انتهاء القرعة بالتراضى بين المستحقين بما يحقق المصلحة العامة للطرفين، وإشراف المحافظة على العمارة مع بدء إجراءات اتحاد الشاغلين حفاظا على العمارة والصيانة الدورية لها ، مؤكدا أنه سيتم وضع مخطط عام للمنطقة وتطويرها حضاريا .

ويأتى إنشاء العمارة الجديدة لاهالى منطقة الطابية ضن اجراءات المحافظة للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير مسكن أمن ومنطقة حضارية للاهالى وذلك التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.