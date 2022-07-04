محافظ مطروح يجرى قرعة علنية على 80 وحدة سكنية بعمارات الكيلو 4

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين القرعة العلنية بين مستحقي الوحدات السكنية بعمارات الكيلو 4 بعدد 80 وحدة، وذلك بساحة مركز شباب مطروح بحضور العمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وصلاح أبو الدهب مدير صندوق الاسكان والحاج باسط جعفر رئيس اللجنة الشعبية وسلامة عوض عضو اللجنة الشعبية والدكتور وليد رفاعى مدير عام الشباب والرياضة،وذلك بعد انتهاء أعمال اللجنة العليا للإسكان وفق الضوابط والشروط المعمول بها.

وأكد محافظ مطروح حرص الأجهزة التنفيذية والشعبية على تحقيق العدل والمساواة بين أبناء مطروح المتساون في كل الحقوق، وبكل شفافية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والاستقرار لهم مع توفير حياة كريمة، مشيرًا إلى جهود لجنة الإسكان من الشعبيين والتنفيذيين في فحص ملفات جميع المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، وذلك من خلال بحث وتدقيق جميع الملفات لنحو 2000 ملف وكذلك التظلمات على النتيجة المبدئية واستبعاد كل من ﻻ يستحق بعد دراسة وبحث الأسباب والاعلان عنها دون تميز لأى شخص طبقا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان المحافظة،لننتهى إلى عدد 940 مستحقا تم إجراء القرعة العلنية اليوم لاختيار 80 مستحقا منهم.

وأشار محافظ مطروح إلى أن من لم يحالفه الحظ في القرعة سيتم عمل قاعدة بيانات بجميع المستحقين، ومع انشاء وحدات سكنية جديدة قريباً بجوار جامعة مطروح بالتنسيق مع وزارة الاسكان ، حيث تم معاينة الموقع وسيكون لهم الأولوية باذن الله في المرحلة القادمة.