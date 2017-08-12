محافظ مطروح يجتمع مع مسئولى نقل الركاب لتدبير احتياجاتهم

أبو زيد يوجه بضرورة شراء أرصدة كافية من قطع الغيار الخاصة بالأتوبيسات معتز محمود ناقش اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح مع العاملين بمشروع نقل الركاب والقائمين عليه، بجميع المشكلات التى يعانى منها العاملون بالمشروع ومقترحاتهم للنهوض بالمشروع لزيادة الخدمة المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال

أبو زيد يوجه بضرورة شراء أرصدة كافية من قطع الغيار الخاصة بالأتوبيسات

معتز محمود

ناقش اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح مع العاملين بمشروع نقل الركاب والقائمين عليه، بجميع المشكلات التى يعانى منها العاملون بالمشروع ومقترحاتهم للنهوض بالمشروع لزيادة الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح والعاملين بمشروع نقل الركاب لبحث مشاكلهم بحضور السيد الامام سكرتير عام المحافظة وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ومدير مشروع نقل الركب ومدير ادارة المرور والقيادات التنفيذية المختصة.

ووجه المحافظ لادارة المرور بالسماح للاتوبيسات بالانتظار بموقف المشروع حسب دورها، والسماح بتواجد الأتوبيسات ذات الأسبقية فى التحرك خارج الموقف والتحرك حسب خطوط السير دون ان يتجاوز عدد الاتوبيسات الاعداد المتفق عليها مع ادراة المرور.

كما وجه مسئول المشروع بضرورة شراء ارصدة كافية من قطع الغيار الخاصة بالاتوبيسات لعمل الصيانة الدورية لها حتى لا يتعطل العمل بأى خط من خطوط السير تيسيرا على المواطنين مع المتابعة المستمرة من المفتشين لخطوط سير الاتوبيسات والتزام السائقين بحسن التعامل مع المواطنين.

كما كلف المحافظ بتدبير 2 ميكانيكى و2 عامل عفشة وفرامل للعمل بمشروع نقل الركاب لعمل الصيانة اللازمة للسيارات مع عمل كارنيهات للعاملين بالمشروع تثبت انهم من العاملين بالمشروع.

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية 200 جنيه لجميع العاملين بالمشروع تشجيعا لهم وكعيدية بمناسبة حلول عيد الاضحى.

يذكر أن مشروع نقل الركاب بمدينة مرسي مطروح يضم 45 اتوبيسا، والذى نجح محافظ مطروح بدعم المشروع بها كدعم من رجال الاعمال والمجتمع المدنى لخدمة أهالى المحافظة وإنهاء مشكلة قلة المواصلات بكل انحاء مدينة مرسى مطروح نهائيا خلال موسم الصيف السياحى مع تواجد أكثر من 7 ملايين مصطاف.