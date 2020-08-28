محافظ مطروح يجتمع مع الأجهزة التنفيذية لمناقشة مشكلة مياه الصرف

عقد خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية المعنية لمناقشة ووضع حلول عاجلة لمشكلة مياه الصرف بعمارات الإسكان الاجتماعى والشباب بمنطقة الملاحات بمدينة الحمام، ووضع المقترحات والحلول الفنية والعملية المناسبة مع المراجعة الفنية للاطمئنان على المباني ومدى سلامتها الإنشائية وعدم تأثرها خلال الفترة الماضية .

ووجه محافظ مطروح بتوجه لجنة فنية من جميع الجهات المعنية من مديرية الإسكان والتخطيط العمراني والبيئة والموارد المائية والري وغيرها بالإضافة إلى مهندسين استشاريين للمعاينة على الطبيعة لموقع العمارات السكنية والحالة الفنية لكل منها ، بالإضافة إلى موقف السيارات ووضع الحلول العملية القابلة للتنفيذ للاسراع فى انهاء تلك المشكلة، والاعداد لتسليمها للمستحقين بعد انتظار عدة سنوات والتيسير عليهم

كما وجه لمديرية اسكان مطروح بالتنسيق مع وزارة الإسكان بشأن الرؤية المستقبلية المقترحة لتطوير المنطقة.



حضر الاجتماع كلا من المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروع هيئة الصرف الصحى ، والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق ، ومدير الإدارة الهندسية بمدينة الحمام ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والادارات المعنية بالمحافظة



المحافظ يؤدي صلاة الجمعة الأولى بعد قرار إعادة فتح المساجد

كما أدى محافظ مطروح صلاة الجمعة الأولى بعد قرار إعادة فتح المساجد عقب جائحة كورونا بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها التباعد مع اصطحاب كل مصلى سجادة صلاته الخاصة واقتصار وقت خطبة الجمعة بنحو 10 دقائق فقط حفاظا على سلامة المصلين ومنعا لانتشار فيروس كورونا، وسط فرحة أهالى مطروح والمصلين

وعقب صلاة الجمعة تقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأهالي مطروح ولجميع المصلين بالتهنئة على إعادة فتح المساجد، داعيا المولى عز وجل ان يرفع عنا البلاء والوباء وأن تعود الحياة الى طبيعتها في القريب العاجل

يذكر أن نحو 430 مسجدا بمطروح فتحت أبوابها اليوم الجمعة لاستقبال المصلين بعد إغلاق ووقف صلاة الجمعة منذ 5 أشهر تقريبا ، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وفق الشروط والضوابط المعمول بها من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد